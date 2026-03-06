시사 전체기사

이 대통령 “국민들 쉽게 국제대회 시청하도록 제도 개선”

입력:2026-03-06 01:39
동계올림픽 선수단 초청 오찬
김길리 “대한민국이 내 버팀목”

이재명 대통령과 김혜경 여사가 5일 서울 종로구 청와대 영빈관에서 열린 ‘2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽’ 선수단 격려 오찬에서 여자 쇼트트랙 2관왕 김길리 선수의 건배사를 듣고 있다. 김지훈 기자

이재명 대통령이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 선수단을 청와대로 초청해 “한계를 뛰어넘는 도전으로 뜨거운 감동과 자부심을 안겨준 여러분이 대한민국의 자부심”이라고 격려했다.

이 대통령은 5일 영빈관에 가진 격려 오찬에서 “선수들 덕분에 국민도 어려운 환경 속에서 힘을 얻고 희망을 노래할 수 있었다”며 “여러분 한 분 한 분이 모두 국민 영웅”이라고 말했다. 이어 “국민 누구나 쉽게 국제대회를 시청할 수 있도록 제도를 개선하겠다. 여러분이 국민의 더 많은 관심 속에 응원을 받으며 국제무대에 설 수 있게 든든하게 뒷받침하겠다”고 강조했다. 올림픽 중계권 재판매 협상 결렬로 JTBC가 동계올림픽을 단독 중계하면서 보편적 시청권이 훼손됐다는 지적을 언급한 것으로 해석된다.

이 대통령은 쇼트트랙 선수단을 향해 “폭발적인 가속력으로 ‘람보르길리’라는 별명을 얻은 김길리 선수, 총 7개의 메달로 대한민국 올림픽 최다 메달리스트로 등극한 최민정 선수, 진정한 팀워크의 가치를 보여준 남녀 쇼트트랙 계주 선수 모두 자랑스럽다”고 극찬했다.

스노보드 여자 하프파이프 종목에서 금메달을 딴 최가온 선수에게는 “두 차례 실패에도 좌절하지 않고 압도적인 기술을 선보이며 설상 종목 최초 금메달을 획득했다”며 “세 곳의 골절이 있다는데 빨리 회복하길 바란다”고 말했다.

여자 쇼트트랙 2관왕을 달성한 김 선수는 “큰 무대에 서 보니 제 개인의 노력보다 더 큰 힘이 저를 밀어주고 있다는 것을 깨달았다”면서 “지쳐 쓰러질 때 다시 일어설 용기를 준 선후배 동료들, 보이지 않는 곳에서 밤낮으로 헌신해 준 코칭스태프, 그리고 무엇보다 든든한 버팀목이 되어주신 대한민국이라는 이름이 있었기에 이 자리에 서 있을 수 있었다”고 답했다.

최가온 선수도 “혼자 빛나기보다 동계 스포츠와 스노보드를 환하게 비출 수 있는 실력과 인성을 겸비한, 좋은 영향력을 가진 선수가 되겠다”며 “4년 후 올림픽에서도 이 자리에 초청받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 다짐했다.

최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr

