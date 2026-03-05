서울 서남권에 7.3조 투자… “지하도로 신설·첨단산업 육성”

2035년까지 15㎞ 지하로 등 추진

마곡·온수산단 등 ‘혁신 플랫폼’으로

오세훈 “산업·주거·녹지 혁신 계획”

오세훈 서울시장이 5일 시청에서 ‘서남권 대개조 2.0’을 발표하고 있다. 오 시장은 “균형발전은 서울의 경쟁력 강화를 위해 필수적”이라고 강조했다. 연합뉴스

서울시가 7조3000억원을 투입해 서남권(강서·양천·구로·금천·영등포·동작·관악구)의 교통·산업·주택·녹지 생태계를 혁신하기로 했다. 강서구 개화동과 관악구 신림동을 잇는 남부순환 지하도로를 신설하고 마곡·온수산업단지, 서울디지털산업단지(G밸리)에서 첨단산업을 육성한다. 서남권을 새로운 성장 거점으로 도약시켜 균형발전을 이루겠다는 취지다.



오세훈 서울시장은 5일 시청에서 이 같은 내용의 ‘서남권 대개조 2.0’을 발표했다. 서남권 대개조 2.0은 ‘교통 체계 확립’ ‘첨단산업 거점 조성’ ‘주택 공급’ ‘녹지축 확산’ 4대 전략으로 구성됐다. 2024년 2월 발표된 서남권 대개조 1.0의 후속 사업이다. 대규모 재정을 집행해 가시적 성과를 내기 위한 것이다.



시는 도로 신설, 철도망 구축으로 교통 인프라를 개선한다. 2035년까지 강서구 개화동부터 관악구 신림동까지 이어지는 15㎞ 길이 남부순환 지하도로를 건설한다. 국회대로(신월IC~국회의사당 교차로) 7.6㎞ 중 4.1㎞를 2030년까지 지하화한다. 강남순환로를 남부순환로까지 연장해 강남·서초·송파구에서 강서구까지 이동 시간을 70분에서 40분으로 단축한다. 경전철 강북횡단선, 목동선, 서부선, 난곡선 4개 노선 신설도 지속 추진한다.



서남권 준공업지역은 산업혁신구역 지정을 통해 고부가가치 성장 거점으로 조성된다. 시는 마곡산단을 피지컬 인공지능(AI) 거점으로 육성하고 온수산단을 뿌리산업 기반의 스마트 단지로 개발한다. 국가산업단지계획을 재정비해 G밸리 교학사 부지, 마리오 아울렛 등도 복합개발한다.



또 구로구 온수역 인근에 기술인재사관학교 서남캠퍼스를 조성해 매년 기술 인재 500명을 양성한다. 첨단산업 혁신 거점 ‘서울 테크 스페이스’를 구로구 고척동에 설립한다.



녹지 공간과 문화 인프라도 확충된다. 숲, 공원, 하천을 바탕으로 한 ‘서울초록길’이 2027년까지 48.4㎞ 길이로 조성된다. G밸리 일대에는 가로숲이 조성된다. 시는 G밸리에 디지털 전광판을 활용한 미디어 플랫폼도 구축한다. 이를 위해 G밸리 일대를 옥외광고물 특정 구역으로 지정할 방침이다.



일각에선 오 시장이 6·3 지방선거를 의식해 대규모 개발 계획을 연이어 내놓고 있다고 비판한다. 그는 지난달 19일 강북권 개발에 16조원을 투입하는 ‘다시, 강북 전성시대 2.0’도 발표했다. 오 시장은 “균형발전은 서울의 경쟁력 강화를 위해 필수적”이라며 “수정할 건 수정하고 추가할 건 추가한 2.0을 통해 비강남권을 혁신하겠다는 것”이라고 반박했다.



김용헌 기자 yong@kmib.co.kr



