현진오 박사가 찾은 멸종위기 식물들… 내달 4일까지 사진전 개최
재단법인 숲과나눔(이사장 장재연)은 ‘사라지기 전에: 현진오, 멸종위기식물 40년 기록’ 전시를 5일부터 다음 달 4일까지 서울 종로구 공간풀숲에서 개최한다고 밝혔다. 현진오 박사가 40년 넘게 전국의 산과 섬, 습지와 계곡을 찾아다니며 기록해온 멸종위기 식물의 사진과 영상, 저술을 통해 한국 식물 보전의 현재와 미래를 조명하는 전시다. 수생식물 ‘매화마름’, 현 박사가 2005년 백두산에서 촬영한 ‘노랑만병초’(사진), 한라산에만 나는 ‘구름떡쑥’ 등이 전시된다.
숲과나눔은 “사라지는 생명을 단순히 슬퍼하는 전시가 아니라, 사라짐을 외면하지 않기 위해 우리가 무엇을 기억해야 하는지 묻는 자리”라고 설명했다. 전시 연계 행사로 오는 13일 ‘사라지는 식물들’을 주제로 현 박사의 특강이 열린다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
