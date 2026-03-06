[단독] 이창용 “우리가 두려워 할 건 ‘두려움’ 그 자체”
[금융뒷담]
루스벨트 대통령 취임사 인용
고환율 공포에 진정 메시지
이창용 한국은행 총재는 5일 “우리가 두려워해야 할 유일한 것은 두려움 그 자체라는 프랭클린 루스벨트 미국 대통령의 말을 기억해야 한다”고 강조했다. 미국과 이스라엘의 이란 공습 여파로 원·달러 환율이 널뛰는 상황에서 시장의 과도한 불안 심리가 한국 경제를 더 위축시킬 수 있다는 점을 지적한 것으로 해석된다.
이 총재는 전날 국민일보에 보낸 문자메시지에서 루스벨트 대통령 취임사의 한 구절(“The only thing we have to fear is fear itself”)을 언급했다. 경제 위기 자체보다 사람들이 공포에 빠져 아무것도 하지 않는 상황이 더 위험하다는 의미다. 루스벨트 대통령은 대공황으로 미국 경제가 흔들리던 1933년 취임했다. 취임 초기 약 100일 동안 뉴딜 정책 등을 통해 경제 회복을 이끌었고, 미국에서 유일하게 3연임한 대통령으로 남았다.
최근 중동 리스크 이후 국내 증시마저 롤러코스터 장세를 보이면서 한국 경제의 펀더멘털(기초 체력)에 대한 불안감이 커지고 있다. 이 총재가 루스벨트 대통령의 발언을 인용한 것은 이런 시장의 공포 심리를 경계하려는 메시지로 풀이된다. 한은 내부에선 한국의 외환보유액과 경상수지 구조 등을 고려할 때 이번 사태가 시스템 리스크로 확대될 가능성은 크지 않다는 공감대가 형성됐다고 한다.
이 총재는 지난 4일 스위스 바젤에서 열리는 국제결제은행(BIS) 총재회의에 참석하기 위해 공항까지 갔다가 환율 1500원 돌파 소식에 출국을 연기하고 긴급회의를 열었다. 회의 후 다시 출국한 이 총재는 5일 태국에서 열린 국제통화기금(IMF) ‘아시아 2050 콘퍼런스’에서 기조연설을 했다. 정부의 산업정책 방향과 관련해 그는 “민간 금융기관과 위험을 분담하는 방식으로 전환해야 한다”고 말했다. 이재명정부가 강조하는 ‘생산적 금융’의 이창용식 해법을 제안한 것으로 풀이된다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
