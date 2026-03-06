“AI가 조율한 음향이 공간을 채운다”… ‘LG 사운드 스위트’ 출시
돌비 기술 탑재, 신개념 홈 오디오
스피커 위치 감지… 공간 제약 극복
LG전자가 인공지능(AI)과 혁신 기술을 대거 탑재해 영화관에서나 느낄 법한 입체감·공간감을 제공하는 신개념 프리미엄 홈 오디오 시스템 ‘LG 사운드 스위트’를 5일 공식 출시했다.
LG전자는 서울 중구 한 호텔에서 신제품 설명회를 열고 LG 사운드 스위트를 소개했다. 신제품의 가장 큰 특징은 오디오 명가 돌비 래버러토리스의 첨단 음향 기술인 ‘돌비 애트모스 플렉스커넥트’를 지원한다는 점이다. 돌비 애트모스 플렉스커넥트는 스피커 위치를 감지해 입체적인 음향을 구현하는 것인데, 이 기술이 사운드바에 들어간 것은 세계 최초다.
LG전자는 “기존에 스피커를 정해진 개수로, 지정된 위치에 배치해 연결해야 하는 제약을 극복했다”고 설명했다. 사용자 위치를 파악해 소리의 크기와 균형을 조정하는 ‘사운드 팔로우’ 기능도 들어갔다.
사운드바에 3세대 알파11 AI 프로세서를 적용해 AI 기능도 한층 강화했다. AI가 음성과 음악, 효과음을 구분해 각각의 소리를 또렷하게 분리하고 콘텐츠에 맞춰 음향을 자동으로 조정한다. 또 ‘AI 업믹스’ 기능으로 저채널 오디오를 멀티 채널로 확장할 수 있다.
LG 사운드 스위트는 온라인 브랜드숍(LGE.COM)을 통해 출시됐다. 다음 달부터 LG베스트샵 매장에서도 만나볼 수 있다. 출고가는 사운드바 129만9000원, 서브우퍼 79만9000원 등이다. 이정석 LG전자 오디오사업담당 전무는 “고객 라이프스타일에 맞춰 손쉽게 나만의 사운드를 구현할 수 있는 LG 사운드 스위트를 통해 글로벌 오디오 시장에서 프리미엄 브랜드의 입지를 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
