전남도, 가루쌀 생산단지 51곳 선정… 전국 최다
가루쌀 계획 면적 전국 46%
생산 효율성·품질 경쟁력 강화
전남도가 2026년 전략작물산업화(가루쌀) 전문생산단지 공모에서 전국 최다인 51곳이 최종 선정되며 가루쌀 산업의 중심지임을 입증했다. 교육·컨설팅 분야 전국 130곳 중 38.5%에 해당하는 50곳이 선정됐다. 시설·장비 분야에서는 중복 선정된 곳을 포함해 총 5곳이다.
도는 선정된 50개 교육·컨설팅 분야 전문생산단지에 대해 가루쌀 재배기술 향상, 공동영농 체계 확립, 품질 및 조직 운영 역량 강화를 위한 교육·컨설팅비로 1곳에 3000만원씩 지원한다.
시설·장비 분야에 선정된 해남 ‘밝은영농조합법인’과 장성 ‘글로벌장성영농조합법인’에는 각각 5억원을 투입해 가루쌀 전용 시설·장비를 확충, 생산 효율성과 품질 경쟁력을 높일 계획이다. 해남 ‘밝은영농조합법인’은 교육·컨설팅 분야에도 이름을 올렸다.
전남의 2026년 가루쌀 재배 계획 면적은 3754㏊로, 전국 8175㏊의 45.9%를 차지한다. 전문생산단지에는 가루쌀 전용 품종인 바로미 2종자가 유상 공급되고, 맞춤형 현장 기술 지원이 이뤄진다.
생산량 전량을 정부가 매입해 판로를 안정적으로 보장하며, ㏊당 200만원의 전략작물직불금도 지원된다. 재배 농가는 농작물재해보험에 의무 가입해야 하며, 전남도는 농가 부담 경감을 위해 보험료의 90%를 지원하고 있다.
정원진 전남도 식량원예과장은 5일 “가루쌀 전문생산단지 육성을 통해 쌀 수급 안정과 농가소득 증대라는 두 마리 토끼를 잡겠다”며 “앞으로도 전략작물 중심의 농업구조 전환을 지속해서 확대할 것”이라고 말했다.
