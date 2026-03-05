새만금·RE100·광역철도… 전북 성장전략 ‘시험대’
“중앙정부 균형발전 정책과 결합”
수소·금융·MICE까지 동시 추진
새만금 개발과 RE100 산업단지, 광역철도 구축 등 전북의 핵심 성장 전략이 정부 균형발전 정책과 맞물리며 실행 국면에 들어갔다. 그동안 지역 구상에 머물던 산업·에너지·교통 프로젝트들이 중앙정부 정책과 결합하면서 사업 추진 가능성이 커졌다는 평가가 나온다.
5일 전북특별자치도에 따르면 지난달 27일 열린 ‘전북 타운홀 미팅’을 계기로 새만금 개발과 전주 대도시권 공간 혁신, 전북권 광역 교통망 구축 등을 국가 성장 전략과 연계해 추진하는 구상이 제시됐다.
김윤덕 국토교통부 장관은 타운홀 미팅에서 새만금 기본계획을 전면 재편, 개발 속도를 높이겠다고 밝혔다. 전체 개발 면적의 약 80%를 2040년 이전에 조성하고 산업·도시 용지는 2030년까지 현재보다 배 이상 확대한다는 구상이다.
전북도 역시 새만금개발공사 자본금 확충 등을 통해 공공주도 개발을 강화하고 이미 매립된 부지의 조기 활용에 나설 계획이다. 산업 측면에서는 새만금을 RE100 산업단지 중심지로 육성하는 전략이 추진된다.
수소 산업도 핵심 전략으로 제시됐다. 완주 수소 상용차 산업 기반과 새만금 그린수소 생산을 연계해 생산·이동·활용이 연결되는 산업 생태계를 구축하는 방식이다. 전북도는 부안 수전해 실증 사업을 시작으로 대규모 그린수소 생산단지 조성과 수소 배관망 구축, 수소 모빌리티 실증 등을 단계적으로 추진할 계획이다.
국민연금공단을 중심으로 연기금 금융 기능을 집적해 금융 거점을 구축하고 전주 종합경기장 일대에는 전시컨벤션센터와 호텔, 상업시설 등이 결합된 ‘MICE 복합단지’ 조성이 추진되고 있다.
국토교통부는 전주·완주·익산·군산·새만금을 연결하는 전북권 광역철도 구축을 검토하고 있으며 이를 통해 전북을 ‘1시간 경제생활권’으로 묶는 구상도 제시했다. 호남고속도로 확장과 전라선 고속화 등 국가 간선 교통망 사업도 함께 추진될 전망이다.
전북도 관계자는 “기업 투자가 실제 고용과 지역 정착으로 이어지도록 산업 인프라와 정주 환경 조성에 도 차원의 역량을 집중하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사