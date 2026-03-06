LG유플 홍범식 “통신 넘어 AI SW 기업으로 거듭날 것”
세계시장 공략 선봉은 ‘익시오’
“13개 통신사업자와 수출 논의”
LG유플러스가 내수 중심 통신 사업자를 넘어 ‘글로벌 AI 소프트웨어(SW) 기업’으로 거듭나겠다는 비전을 밝혔다. AI 시대 디바이스를 작동하는 핵심 요소인 ‘음성’ AI 솔루션을 중심으로 글로벌 수출을 본격화하겠다는 전략이다.
홍범식 LG유플러스 최고경영자(CEO)는 4일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 세계 최대 정보통신기술(ICT) 전시회 ‘모바일월드콩그레스(MWC) 2026’ 기자간담회에서 “우리의 지향점은 통신과 인공지능 전환(AX) 기술의 솔루션화를 주도하는 AI 중심의 SW 기업이 되는 것”이라며 “통신 인접 영역에서 확보한 기술 경쟁력과 글로벌 파트너십을 통해 글로벌 시장에 진출하겠다”고 말했다.
LG유플러스가 세계 시장 공략을 위해 내세운 선봉장은 ‘익시오’다. 익시오는 통화 녹음·요약, 보이스피싱 탐지, AI 변조 음성 감지, 통화 중 음성 호출 AI 검색 등의 기능을 제공하는 AI 콜 에이전트다. LG유플러스는 익시오 솔루션 자체를 해외 통신사에 판매하고, 익시오를 스택(묶음)으로 나눠 스택 플랫폼을 수출하는 두 가지 수익화 모델을 계획하고 있다.
홍 CEO는 AI 시대 글로벌 빅테크와의 경쟁에서 ‘음성’ 데이터의 중요성을 거듭 강조했다. 그는 “스마트폰 시대에는 터치가 주인공이었다면 AI 시대에는 음성이 모든 인터페이스의 주인공이 될 것”이라며 “하루 5000만건의 통신 대화 속에는 음성 정보뿐 아니라 사용자의 감정과 대화 맥락, 위치 등이 담겨 있는 만큼 음성 데이터의 원천 경쟁력은 통신사가 가장 우위”라고 말했다.
익시오의 고도화도 진행 중이다. 익시오에 보이스 AI를 더한 ‘익시오 프로’는 화자를 식별하고 음성 톤과 대화 흐름, 감정 상태까지 분석해 고객 상황에 맞는 정보를 선제적으로 제안하는 AI 에이전트로 거듭날 예정이다. 나아가 익시오를 매개로 피지컬 AI와 각종 디바이스, 스마트 기기를 음성으로 결합하는 생태계를 구축하려 한다.
SW 시장 진출의 목적은 본질적인 ‘체질 개선’에 있다. 기존 통신업은 내수 시장에서 대규모 네트워크 인프라 구축 및 운영 수준에 머물렀지만, 앞으로는 AI 기술과 데이터라는 핵심 자산을 SW로 전환하겠다는 것이다. 통신 사업 대비 SW 사업의 이익률이 배 이상 높은 만큼 매출 비중은 작아도 기업 이익성장률을 크게 견인할 것이라고도 자신했다.
홍 CEO는 “아시아 유럽 남미 등의 13개 통신사업자 CEO들과 익시오 수출 논의를 진행 중”이라며 “첫 번째 계약 성사 사례는 동남아에서 나올 가능성이 높다”고 말했다.
바르셀로나=양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
