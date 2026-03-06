딥페이크 막는 ‘딥프로텍트’ 찾았다… 전남대 연구팀, 사전 차단기술 개발
사진 정보 희석·왜곡하는 방식
6월 국제 학술대회서 발표 예정
전남대 연구진이 인공지능(AI) 기반 ‘딥페이크’ 사전 차단 기술을 개발했다.
전남대는 유석봉 교수 연구팀이 얼굴 사진 원본에 눈에 띄지 않는 정보 처리를 해놓음으로써 딥페이크 생성을 어렵게 만드는 ‘딥프로텍트(Deep Protect)’ 기술을 개발했다고 5일 밝혔다. 가짜 이미지를 AI로 생성하지 못하게 하는 기술을 AI를 활용해 만든 것이다.
기존 기술은 이미 만들어진 딥페이크를 찾아내는 사후 탐지 방식이 대부분이었다. 이번에 개발된 딥프로텍트는 SNS에 올리기 전 미리 보호 처리를 해 누군가 그 사진을 이용해 얼굴을 바꾸려 해도 딥페이크 결과가 자연스럽지 않게 나오도록 만드는 사전 방어 기술이다.
연구진은 얼굴 전체와 특정 부위를 동시에 방어하는 이중 전략을 적용했다. 먼저 ‘정체성 희석 기법’을 활용했다. 얼굴의 고유 특징을 완전히 제거하는 것이 아니라 필터뱅크 기반 검색을 통해 여러 유사한 얼굴의 특징을 미세하게 섞어 넣어 얼굴 전체의 정체성 정보를 흐리게 만드는 것이다.
또 ‘속성 왜곡’ 기법을 적용했다. 이는 사용자가 눈, 코, 입 등 특정 얼굴 부위를 텍스트 프롬프트로 지정하면 해당 부위에 관한 특징인 ‘정체성 방향’을 AI 내부 표현 공간에서 찾아낸 뒤 그 방향으로 미세한 워터마크 신호를 삽입하는 것이다. 원본 이미지는 자연스럽게 유지하면서도 딥페이크 생성 과정에서는 해당 부위가 어색하게 표현되도록 하는 기술이다.
실험 결과 딥프로텍트가 적용된 이미지는 이를 알아채기 어려울 정도로 높은 자연스러움을 유지한 것으로 분석됐다. 다양한 최신 얼굴 딥페이크 모델에 대해 높은 방어 성공률을 보인 것이다.
이번 연구는 전남대 인공지능융합학과 시각지능미디어연구실 소속 백승혁·이은기 학생이 공동 1저자로 참여했다. 두 학생 모두 석사 과정을 밟고 있다. 유석봉·김형일 교수가 공동으로 연구를 수행했다. 해당 연구논문은 인공지능 컴퓨터비전 분야 최고 권위 학술대회인 ‘CVPR 2026 국제 컨퍼런스’에 채택돼 오는 6월 공식 발표될 예정이다.
