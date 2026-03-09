차 대신 사람들 발걸음… 파리 학교 앞이 달라졌다

[로컬&이슈]

통학로를 보행공간으로 재편

프랑스 파리시 ‘학교 앞 거리’ 정책

2020년 시작… 300곳 이상 전환

부산시도 ‘안전한 학교 길’ 추진

한 어린이가 지난달 27일(현지시간) 프랑스 파리 12구의 한 초등학교 앞 거리에서 자전거를 타고 있다. 파리시의 ‘학교 앞 거리’ 정책에 따라 차도가 보행자 전용공간으로 전환됐다.

프랑스 파리 12구의 한 초등학교 앞. 지난달 27일(현지시간) 이 학교 정문과 맞닿은 도로 양쪽 입구에는 굵은 차단봉이 세워져 있었다. 안내 표지판에는 ‘긴급 차량을 제외한 일반 차량 통행이 금지된다’고 적혀 있었다. 등·하교 시간에만 통제하는 방식이 아니다. 아예 차를 들이지 않는 상시 보행자 전용도로다.



과거 이곳은 통학 시간대면 차량이 뒤엉키던 상습 혼잡 구간이었다고 한다. 학생을 태우고 출발하려는 차와 대기 중인 차량이 좁은 도로를 가득 메웠고, 학부모와 아이들은 그 사이를 비집고 다녔다. 차가 빠져나가지 못해 경적이 울리고, 아이를 부르는 목소리가 뒤섞이던 풍경이 일상이었다.



지금은 달라졌다. 차 대신 아이들의 발걸음이 공간을 채운다. 자전거를 끌고 들어오는 부모도 있고, 가방을 멘 아이들이 도로 한가운데를 가로질러 걷는다. 학부모들은 교문 앞에서 서둘러 차를 빼지 않아도 되고, 삼삼오오 모여 대화를 나누며 아이를 기다린다. 길 가장자리에는 화단을 조성하고 벤치도 설치했다. 도로는 더 이상 ‘픽업 공간’이 아니라, 자연스럽게 머물고 관계를 맺는 커뮤니티 공간으로 바뀌었다.



이 학교는 파리시가 2020년부터 추진해 온 ‘학교 앞 거리’(Rues aux ecoles) 정책이 적용된 곳이다. 단속을 강화하는 대신 도로의 성격 자체를 바꾼 것이다.



파리 15구의 학교와 유치원도 유사한 흐름을 보였다. 유치원 앞은 기존 차로를 일부 확장해 보행 공간을 넓힌 ‘도로 확장형’ 모델이었다. 과거에는 U자형 회전도로를 따라 차량이 길게 줄지어 섰고, 하원 시간에는 좌우로 늘어선 차들 사이를 아이들이 오갔다고 한다. 또 다른 학교는 차로 일부를 녹지와 벤치 공간으로 전환했다. 학교와 주변 거주 환경에 따라 설계 방식은 조금씩 달랐지만, 차량을 줄이고 보행을 중심에 둔 구조 전환이라는 점에서는 같았다.



파리시 관계자는 “이곳도 4~5년 전까지만 해도 사고가 잦았다”며 “처음에는 (공간 구조를 바꾸는 데 대한) 주민 반대도 있었지만, 지금은 오히려 ‘왜 우리 학교는 안 해주느냐’는 요청이 이어진다”고 말했다. 실제로 파리시는 처음부터 전면 확대하지 않았다. 일부 학교를 대상으로 시범 조성하고 학부모 설문과 안전 체감도를 지표로 삼아 단계적으로 확산했다는 설명이다. 이 관계자는 “처음에는 시가 정책을 끌고 갔지만, 지금은 오히려 시민이 요구하는 사업이 됐다”며 “무엇보다 사고 위험이 줄었다는 체감이 확산하면서 반대 여론도 자연스럽게 잦아들었다”고 덧붙였다.



파리시 자료에 따르면 2025년 9월 기준 300곳 이상이 보행 중심 공간으로 전환됐다. 이 중 100여곳은 차도를 제거하고 조경과 녹지를 도입했다. 파리 4구의 한 초등학교 인근에서는 이산화질소 농도가 25% 감소했다. 교실 내부 농도도 23% 줄었다는 조사 결과가 나왔다. 단순한 ‘차량 통제’ 차원이 아니라 공간 구조 전환이 환경 지표 변화로 이어졌다는 의미다.



공간 구조 전환과 관련한 2020~2026년 전체 사업비는 1억1000만 유로에 달한다. 파리시는 이를 단기 교통 정책이 아니라 도시 구조를 바꾸는 장기 전략으로 본다. 파리 제1대학교 산하 파리기업행정연구소(Chaire-ETI)에서 만난 카를로스 모레노 소르본대 석좌교수는 국민일보와의 인터뷰에서 “학교 앞 도로를 보행 중심으로 바꾸는 정책은 단지 안전을 강화하는 조치가 아니라 지역 공동체를 회복시키는 구조적 변화가 될 수 있다”고 말했다. 그러면서 아이들이 안전하게 걸을 수 있는 환경이 조성되면 부모와 이웃이 자연스럽게 머물고, 대화가 생기며 상권과 커뮤니티가 함께 살아난다고 설명했다. 보행 중심 구조가 자리 잡으면 지역 경제와 사회적 관계가 동시에 강화되는 선순환이 형성된다고 덧붙였다.



부산에서도 ‘안전한 학교 가는 길’ 사업이 단계적 추진에 들어간다. 부산시는 이 사업을 15분 도시 전략의 핵심 사업으로 설정하고 단계적으로 확대할 계획이다. 시간대별 차량 통제와 보행 공간 재설계를 통해 학생과 차량 동선을 구조적으로 분리하겠다는 구상이다.



그러나 부산의 여건은 파리와 다르다. 학부모 차량 픽업 문화가 일반적이고, 학원 차량 통행도 잦다. 파리처럼 전면적인 차량 차단을 곧바로 적용하기는 쉽지 않다. 유정규 부산시 15분도시기획과장은 “파리 모델은 가장 안전한 형태라 할 수 있지만 부산은 차량 픽업 문화가 강해 전면 차단은 현실적으로 어렵다”며 “시간대별 통제와 일부 구역 안전 확보 등 단계적 방식으로 부산형 모델을 설계할 계획”이라고 말했다. 또 “우선 시범지구를 통해 변화를 눈으로 보여주는 것이 중요하다”며 “작은 구역부터 시작해 시민 공감대를 넓혀가겠다”고 말했다.



부산시는 지난해 ‘안전한 학교 가는 길’ 민관협의체를 출범시켰다. 경찰·교육청·전문가·학부모가 대상지 선정부터 설계·공사·평가까지 공동으로 참여하는 구조다. 남천초와 부산동여고를 포함한 5곳을 1차 시범 대상지로 선정해 추진할 예정이다.



나건 부산시 총괄디자이너는 “파리 사례를 그대로 가져오는 것이 아니라 부산의 도로 구조와 생활 패턴에 맞는 설계가 중요하다”고 말했다. 그는 “단순히 차를 막는 것이 아니라 시각·기능적 디자인으로 공간을 재구성할 계획”이라며 “안전바 높이와 간격, 바닥 블록 재질과 색상 등 세부 요소까지 이용자 수준에 맞춰 검토해 통학로를 교통 구역이 아닌 아이 중심 공간으로 설계하겠다”고 강조했다.



파리=글·사진 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



