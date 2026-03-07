하임트리오 제6회 정기연주회, 제22회 소프라노 강경이 독창회
바이올리니스트 나승준, 첼리스트 김홍민, 피아니스트 김보경으로 구성된 하임트리오가 9일 서울 영등포구 영산아트홀에서 제6회 정기연주회(왼쪽)를 연다. 예원학교와 서울예고 동문인 이들은 독일 만하임 유학 시절에도 인연을 이어갔다. 귀국 이후 활발하게 활동하던 이들은 2020년 하임트리오를 결성했다. 독일어로 ‘집으로, 고향으로’를 뜻하는 ‘하임(Heim)’이라는 이름에는 유학 시절 추억과 함께 관객들에게 집처럼 편안한 시간을 선물하고 싶은 마음을 담았다. 하임트리오 대표이자 오르가니스트인 신희연이 해설을 맡은 이번 연주회는 슈만 서거 170주년 기념음악회로 열린다. 슈베르트의 피아노 삼중주 ‘노투르노’, 슈만의 피아노 삼중주 1번, 브람스의 피아노 삼중주 1번을 연주한다. 문의 영산아트홀(02-6181-5260)
소프라노 강경이가 제22회 독창회(오른쪽)를 오는 26일 영산아트홀에서 연다. 강경이는 숙명여대 음대와 동 대학원을 거쳐 프랑스 파리 국립음악원 성악 과정 및 최고연주자과정을 졸업했다. 유럽 다수의 콩쿠르에서 입상한 뒤 러시아 프랑스 이탈리아 등에서 열린 독창·협연 등 여러 무대에 섰다. 귀국 이후 꾸준히 독창회를 여는 한편 다수의 오페라에 주역으로 출연했다. 프랑스 가곡과 찬송가 CD를 발매했으며 소프라노들로 이뤄진 이피오리 앙상블의 음악감독을 맡고 있다. 한·불 수교 140주년을 기념한 이번 독창회는 ‘소중한 클로드 드뷔시’라는 부제처럼 피아니스트 전혜영과 함께 ‘잊혀진 노래’ 등 드뷔시의 연가곡들을 들려준다. 문의 영산아트홀(02-6181-5263)
