작품 촬영지 순례하는 ‘스크린 투어리즘’ 각광

‘왕사남’ 배경 영월에 유례없는 인파

드라마 관련 日 소도시 연계 상품도



스위스의 작은 호숫가 마을부터 강원도의 고즈넉한 유적지까지, 방구석 1열에서 보던 드라마 속 풍경이 내일의 여행지가 된다. 영상 콘텐츠가 전 세계 여행 지도를 새로 그리고 있다. 작품의 여운을 따라 촬영지를 찾는 이른바 ‘스크린 투어리즘’이 관광 산업의 강력한 엔진으로 떠올랐다.



올해 최고 흥행 영화 ‘왕과 사는 남자’(사진)의 주요 배경지 강원 영월군에는 최근 유례없는 인파가 몰리고 있다. 영월군에 따르면 설 연휴 기간 단종의 유배지 청령포 방문객은 1만641명으로 지난해 같은 기간(2006명)보다 약 5.3배 늘었고, 장릉 역시 7275명이 찾으며 전년(1083명) 대비 6배 이상 증가했다. 삼일절 연휴를 앞두고는 영월행 기차표가 전석 매진되고 주요 유적지와 식당 앞에 긴 대기 줄이 이어지는 등 관광 열기가 뜨겁다.



‘촬영지 성지순례’ 문화가 장기적인 경제 효과로 이어진 사례는 적지 않다. K드라마 팬들의 성지로 떠오른 tvN 드라마 ‘사랑의 불시착’(2019) 촬영지 스위스 이젤트발트가 대표적이다. 최근 워싱턴포스트(WP)는 드라마 종영 후 6년이 지났음에도 인구 400명 남짓한 이 작은 호숫가 마을에 하루 최대 1000명의 관광객이 찾고 있다고 보도했다.



외국 사례로는 영화 ‘반지의 제왕’이 뉴질랜드를 세계적인 관광지로 끌어올린 것이 대표적이다. 2001년 영화 개봉 이후 2006년까지 뉴질랜드 관광객은 연평균 7% 이상 증가했고, 영화 세트장이었던 ‘호빗 마을’은 지금도 연간 수십만명이 찾는 유료 관광지다.



최근에는 온라인동영상서비스(OTT) 드라마와 예능 콘텐츠까지 여행 트렌드에 영향을 미치고 있다. 주요 명소 방문에 더해 ‘드라마 속 장면’을 체험하려는 수요가 늘면서 대도시와 소도시를 함께 묶는 여행 상품 구성이 많아진 것이다. 하나투어는 넷플릭스 드라마 ‘이 사랑 통역되나요?’ 흥행에 일본 도쿄·가마쿠라·에노시마를 묶은 소도시 연계 상품과 캐나다 로키 자연을 일주하는 항공 패키지 등을 선보였다.



유튜브의 화력도 만만찮다. 유튜브 채널 ‘뜬뜬’의 여행 콘텐츠 ‘풍향고2’ 예고편 공개 이후 오스트리아 빈의 검색량은 전년 대비 260%, 항공권 예약은 전월보다 49% 증가하는 등 여행 수요가 즉각 반응하는 모습도 나타나고 있다.



글로벌 온라인 여행사 익스피디아의 ‘언팩 26’ 보고서에 따르면 전 세계 여행객의 53%가 스크린 투어리즘에 대한 관심이 높아졌다고 답했다. 특히 MZ세대의 81%는 콘텐츠를 기반으로 여행을 계획한다고 응답했다. 하나투어 관계자는 “미디어에 노출된 여행지는 방송 직후 검색량과 예약률이 즉각 상승하는 경향이 뚜렷하다”며 “화면 속 감동을 실제 여행 경험으로 이어질 수 있도록 관련 상품 경쟁력을 강화할 것”이라고 말했다.



K콘텐츠의 글로벌 흥행 역시 인바운드(외국인의 한국 여행) 관광의 마중물이 되고 있다. tvN 드라마 ‘도깨비’(2016)의 주문진 방파제나 방탄소년단(BTS) ‘봄날’의 뮤직비디오 배경인 향호해변 버스정류장은 전 세계 K팝·드라마 팬들이 찾는 필수 코스가 됐다. 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 배경이 된 북촌, 명동, 남산 서울타워 등을 찾아오는 외국인들도 많다.



