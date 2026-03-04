시사 전체기사

[포토] “이얍!” 외국인 학생의 태권도 격파

입력:2026-03-04 18:48
외국인 유학생이 4일 경기도 수원 아주대학교에서 열린 동아리 박람회에서 태권도 격파 체험을 하고 있다. 연합뉴스

