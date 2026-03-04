강경파 하메네이 차남, 이란 차기 지도자 유력
트럼프 “이전 만큼 나쁜 인물이 권력 장악하면 최악 상황 될 것”
37년간 최고 권력자로 이란을 통치해온 아야톨라 알리 하메네이의 후계자로 그의 차남 모즈타바 하메네이(사진)가 유력하게 거론되고 있다. 이슬람혁명수비대(IRGC)의 지지를 등에 업은 그는 강경파로 분류된다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 3일(현지시간) 하메네이를 제거한 뒤 그만큼 나쁜 인물이 권력을 장악한다면 최악의 상황이 될 것이라고 우려했다.
뉴욕타임스(NYT)는 이날 이란 정부 관계자를 인용해 최고지도자를 선출하는 헌법 기구인 전문가회의가 회의를 열고 모즈타바를 차기 지도자로 선출하는 것을 유력하게 검토했다고 보도했다. NYT는 이어 “4일 모즈타바를 하메네이의 후계자로 공식 발표하는 방안을 고려하고 있다”고 전했다. 영국에 있는 이란 반체제 매체 이란인터내셔널도 이날 전문가회의가 모즈타바를 차기 최고지도자로 선출했다고 보도했다. 이 매체는 결정이 아직 공개되지 않았는데 하메네이 장례식 이후 발표될 것으로 예상된다고 했다.
모즈타바는 1969년생으로 하메네이의 차남이다. 이란 정부 내 공식 직함은 없지만, 아버지가 소유한 경제 기반을 흡수한 뒤 이란 정부 보안 관계자 인사권을 틀어쥔 실세로 평가된다. 1987~1988년 이란·이라크전에도 참전했다. 2023년 이란인터내셔널 보도에 따르면 모즈타바는 사실상 IRGC 산하 바시즈 민병대 지도자이고 IRGC 주요 간부 임명권도 갖고 있다.
모즈타바는 하메네이를 이을 유력 후계자로 거론되기도 했지만 그때마다 ‘권력 세습’ 문제 등이 꼬리표처럼 따라붙었다. 이란이 이슬람혁명을 통해 팔레비 왕조를 무너뜨리고 탄생한 상황에서 세습을 용인하긴 쉽지 않기 때문이다. 이에 따라 그의 부상은 하메네이 사후에도 여전히 강경파의 입김이 강함을 방증한다. 존스홉킨스대 이란 전문가 발리 나스르는 “모즈타바가 선출된다면, 이는 현재 정권을 장악한 세력이 훨씬 더 강경한 IRGC 계열임을 시사한다”고 밝혔다.
트럼프는 이날 백악관에서 열린 프리드리히 메르츠 독일 총리와의 양자 회담 후 이란 후계구도에 대해 “최악의 경우는 우리가 이 일을 하고서 이전 인물만큼 나쁜 누군가가 권력을 장악하는 것”이라고 우려를 나타냈다. 트럼프는 “그런 일이 있을 수 있다. 우리는 그런 일이 일어나길 원하지 않는다”며 “우리는 국민을 위해 이란을 바로잡을 사람이 집권하길 바란다”고 말했다. 이스라엘이 미국을 전쟁에 끌어들였다는 주장에도 반박했다. 트럼프는 “어쩌면 내가 이스라엘을 행동에 나서도록 떠민 셈일 수도 있다”고 밝혔다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
