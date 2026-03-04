마두로·하메네이, 숨어봐야 ‘AI 손바닥’ 위였다

2011년 5월 미국은 9·11 테러를 일으킨 오사마 빈 라덴의 은신처를 찾아 사살했다. 이 작전이 성공하기까지 10년이 걸렸다. 미 정보당국은 구금된 알카에다 대원들을 신문한 기록과 수집한 수만장의 사진을 일일이 대조하는 작업에만 수년이 소요된 것으로 알려졌다.
하지만 이런 식의 작전은 더 이상 통용되지 않는다. 지난 1월 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포하고, 지난달 28일 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자를 제거하는 데는 ‘원샷 원킬’로 족했다. 이를 가능케 한 것이 인공지능(AI) 기술이다. AI가 급성장하면서 적을 찾아내고 타격하는 속도와 정확도는 기하급수적으로 빨라졌다.
최근 군사 작전에선 AI가 간접적인 분석 도구로 머무는 것이 아니라 계획을 수립하고, 수행하는 주체로 바뀌고 있다. 이번 하메네이 제거 작전에서도 팔란티어는 위성·드론의 데이터를 융합해 실시간 상황판을 제공했고, 앤트로픽의 ‘클로드’는 방대한 데이터를 분석해 은신처와 급습 시점을 제시했다.
AI가 전쟁의 풍경을 바꾸고 있는 것이다. 2022년 우크라이나 전쟁이 최초의 AI 전쟁 신호탄을 쏘아 올렸고, 이듬해 가자전쟁은 AI 무기의 시험장이 됐다. 마두로·하메네이 사례는 AI가 전술적 의사결정을 하는 참모 역할까지 진화했음을 보여준다. 차정미 국회미래연구원 연구위원은 4일 “AI가 전쟁터에서 탐지와 표적화를 넘어 작전 수행을 직접 지원하는 에이전트 역할을 하고 있다”며 “미국의 AI 기반 군사 역량이 얼마나 발전됐는지 세계에 보여준 것”이라고 말했다.
AI 시험장 된 우크라이나 전쟁
2022년 발발한 우크라이나 전쟁은 세계 최초의 ‘알고리즘 전쟁’으로 불린다. 책 ‘인간 없는 전쟁’을 쓴 최재운 광운대 교수는 “우크라이나 전쟁은 드론 전쟁으로도 유명하지만, AI가 본격적으로 보이기 시작한 전쟁이라고 할 수 있다”고 밝혔다. 이전에도 머신러닝 기술은 사용됐지만 AI가 보조 수단을 넘어 핵심 역할을 하기 시작한 최초의 국제전이라는 것이다.
전쟁터에서 AI는 위성·드론의 이미지, 소셜미디어, 인텔리전스 정보 등을 통합해 분석하고 이를 토대로 표적 우선순위를 정한다. 2022년 11월 우크라이나군은 이를 토대로 미국제 기동 보병 로켓 시스템인 하이마스의 로켓 6발을 어디에 쏠지 결정했다. 이 타격으로 우크라이나 헤르손을 점령하고 있던 러시아군의 유일한 보급로가 무너지면서 우크라이나는 헤르손 탈환에 성공했다.
특히 AI는 상대적 열세로 평가됐던 우크라이나가 지금까지 전쟁을 이어가는 데 중요한 요소로 작용했다. 지난해 6월 역사상 가장 기발한 군사 작전으로 평가받는 ‘스파이더웹’ 작전이 대표적이다. 우크라이나군은 러시아 본토 공군 기지 근처에 주차돼 있던 트럭 5대에서 117대의 자폭 드론을 발사해 전략폭격기 등을 타격했다. 드론에는 오픈소스에도 공유된 자동조종 소프트웨어가 탑재됐고 일반 스마트폰에서 사용되는 심(SIM) 카드가 적용됐다. 덕분에 우크라이나는 러시아의 민간통신망을 이용해 최대 4300㎞ 떨어진 본토를 원격 타격할 수 있었다. 드론에 탑재된 AI는 폭격기 이미지를 학습해 취약점을 노렸고 통신 두절 상황에서도 계획된 경로를 따라 비행하도록 유도했다. 최 교수는 “기술의 민주화가 군사력의 불균형을 무너뜨린 사례”라고 했다. 같은 달 이스라엘은 이란 측 핵심 인물과 핵시설에 대한 동시다발적 정밀 타격을 진행했다. 이른바 ‘라이징라이온’ 작전이다. 이스라엘군은 AI를 활용해 표적을 선정하고 우선순위를 매겼다. 이란 탄도미사일을 통제하는 준군사조직 이슬람혁명수비대(IRGC) 관련자들이 우선 표적이 됐다. AI는 정보요원들이 수집한 정보를 교차분석해 인물들의 행동 패턴을 학습하고 최적의 타격 시점과 장소를 예측했다. 이 작전으로 모하마드 바게리 이란군 합동참모총장, 호세인 살라미 IRGC 총사령관 등 핵심 군 지도부가 사망했다.
이스라엘은 2023년 가자전쟁에서부터 AI를 적극 활용했다. ‘라벤더’라는 이름의 표적 식별 AI는 이미 파악된 하마스나 이슬람 지하드 무장대원의 행동과 통신 패턴을 학습한 뒤 유사한 행동을 보이는 주민들을 신규 용의자로 분류했다. 이스라엘군은 라벤더가 추천한 표적의 절반 정도를 즉시 폭격했다. ‘가스펠’은 건물과 시설물 중심 표적을 생산했다. AI 도입 이전 연간 50개 수준이던 표적은 하루 최대 250개까지 늘었다.
지난달 28일 미국과 이스라엘의 하메네이 제거 작전에서는 훨씬 더 정밀화된 AI가 활용됐다. 이스라엘은 자체 개발한 AI로 경호원들의 경호 일정과 이동 습관 등을 분석해 생활 패턴을 구성했다. 이 정보는 수년 전 해킹한 테헤란 교통 카메라 네트워크를 통해 수집됐다. 어떤 경호원이 누구를 경호하는지 등의 정보는 하메네이 동선 추적에 중요한 근거로 작용했다. 결국 하메네이는 AI가 지목한 정확한 좌표에 폭격을 맞은 채 사살됐다.
테크이슈팀=심희정 양한주 김혜지 기자 simcity@kmib.co.kr
