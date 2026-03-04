떨어지는 칼날 잡은 개미들 비명… 확산되는 ‘빚투 청산’ 공포

코스피 최대 하락…매수세 위축

전날 외국인 매도 5.7조 받았지만

더 큰 폭 하락… 장중 매도 전환도

증권사 신용거래융자 일시 중단

한국 증권시장에서 이틀 연속 '패닉셀'(공황 매도)이 이어졌다. 코스피는 2거래일 만에 1000포인트 넘게 떨어지면서 장중 5000선을 위협받고 있다.

코스피가 3월 들어 한국 증시 역사상 최대 수준의 하락을 기록하면서 하방을 지지해온 개미 투자자들의 매수세도 급격히 위축됐다. ‘떨어지는 칼날’을 잡듯 외국인들의 매도세를 5조원 이상 받아내던 개인투자자들은 연이은 폭락에 순매수 규모를 대폭 줄였다. 빚투(빚내서 투자) 청산 공포도 한국 증시에 드리워졌다. 빚투 규모는 증권사들이 한도 소진으로 신용거래를 중단할 정도로 늘어나 역대 최대치를 기록 중이지만 증시 폭락에 강제 청산 리스크가 커졌다.





4일 한국거래소에 따르면 이날 개인투자자들의 코스피 순매수 규모는 797억원을 기록했다. 전날 외국인과 기관투자가의 매도세를 5조원 이상 받아내며 지수 하단을 지지한 것과 비교하면 개인투자자의 매수세는 크게 약해졌다. 전날 -7.24%로 급락한 코스피의 반등을 기대했지만 이날 역대 최대치인 -12.06%를 기록하며 더 크게 무너진 영향이다. 장중에는 개인투자자가 순매도로 돌아서기도 했다.





코스피가 무너지자 빚투는 기대에서 공포로 변했다. 금융투자협회에 따르면 지난 3일 기준 신용거래융자 잔고(신용 잔고)는 사상 최고치인 32조8040억원을 기록했다. 신용 잔고는 투자자가 증권사에서 돈을 빌려 주식을 매수한 뒤 아직 갚지 않은 금액으로 대표적 빚투 지표다. 지난해 9월 3일 22조1859억원에서 약 6개월 만에 10조원 이상 증가했다. 지난해부터 한국 증시가 급등하자 대출을 지렛대 삼아 고수익을 노리는 빚투 규모도 대폭 늘었다.



현재는 분위기가 180도 바뀌었다. 신용거래는 주식이 대출 담보로 잡히는데 증권사는 주가 폭락 시 손실을 최소화하기 위해 담보로 잡은 주식을 강제 청산하기 때문이다. 증권업계 한 관계자는 “신용거래 강제 청산은 약 이틀 뒤 이뤄지기 때문에 바로 시장에 반영되진 않는다”며 “3~4일 연속 폭락 후 회복을 하지 못하면 청산 우려는 커질 것”이라고 말했다.



빚투 규모가 급격히 커지자 증권사들은 신용거래융자의 신규 거래 일시 중단에 나섰다. 한국투자증권은 이날 오전 8시부터 신용거래융자 신규 매수와 신용거래대주 신규 매도를 일시 중단했다. 재개 시점은 정해지지 않았다. 중단 원인은 신용공여 한도 소진이다. 자본시장법에 따르면 종합금융투자사업자는 신용공여를 할 때 그 합계액이 자기자본의 100%를 초과하면 안 된다. NH투자증권도 5일부터 신용거래융자 신규 매수를 일시 중단한다. 신한투자증권도 전날 신용공여 한도 소진이 예정됐다며 “한도 소진 시 예탁증권 담보대출 및 신용융자 서비스가 중단될 수 있음을 안내한다”고 공지했다.



이영곤 토스증권 리서치센터장은 “반대매매가 한국 증시의 전반적 추세를 바꾸는 변수는 아니다”면서도 “코스피 급락으로 인한 반대매매 출회 가능성이 있고, 일시적 변동성 확대 요인이 될 수 있기 때문에 리스크 관리는 필요하다”고 말했다.







