고환율·고유가 수입물가 직격탄… 韓 소비자물가 0.6%p 상승 경고

올해 2% 성장률 달성에도 영향

정부, 유류세 추가 인하 만지작



미국과 이스라엘이 이란과 전쟁을 벌이며 우리나라의 물가 상승 우려가 커지고 있다. 우리나라는 원자재 수입 비중이 높아 지정학적 위기가 물가 상승 흐름으로 이어질 가능성이 높다. 전쟁 영향으로 국제 유가와 환율이 상승해 수입 물가를 밀어 올리면, 국내 소비자물가에도 악영향을 미치게 된다.



4일 한국은행에 따르면 지난 1월 기준 수입물가는 지난해 12월보다 0.4% 올랐다. 수입물가는 지난해 7월부터 7개월째 오름세다. 계속되는 고환율 탓에 수입물가가 상승세를 이어가고 있는 가운데 중동발 위기는 물가 차원에서 악재다.





당장은 국내 주유소에서 즉각 반응이 나왔다. 한국석유공사 유가정보서비스 오피넷에 따르면 이날 오전 9시 기준 전국 휘발유 평균 가격은 ℓ당 1751.44원으로 전날 대비 28.4원 올랐다. 서울 휘발유 평균 가격은 1800원을 넘기도 했다.



시차가 있겠지만 수입 원자재 가격 상승이 우려된다. 밀가루, 설탕, 식용유의 경우 수입 의존도가 90~100%에 달한다. 원자재 값 상승은 원가 부담으로 이어져 과자, 라면, 빵 등 가공식품 가격까지 올린다. 외식물가 상승도 불가피하다. 전방위적인 상승세에 공공요금 인상 압박도 커질 수 있다.



해외 주요 기관들도 우리나라의 물가 상승 가능성을 경고하고 있다. 모건스탠리가 이날 발표한 보고서에서는 국제유가가 배럴당 10달러 상승할 경우 한국 소비자물가가 최대 약 0.6% 포인트 상승할 수 있다고 분석했다. 모건스탠리가 우려한 대목은 “한국이 에너지의 95% 이상을 수입에 의존하고 있는 점”이었다. 고물가에 내수가 얼어붙으면 정부가 목표한 2% 경제 성장률 달성도 어려워진다. 내수 회복세가 둔화하면 그만큼 경기 반등 속도도 더뎌질 수밖에 없다.



다만 물가가 받는 영향이 즉각적으로 나타나지는 않는다. 국제 유가 상승이 수입 물가에 반영되기까지 시차는 짧은 편이지만, 소비자물가로 전가되기까지는 약 1~3개월이 걸린다. 전문가들은 중동 사태 지속 기간에 따라 물가에 미치는 영향도 달라질 것으로 전망했다. 김상봉 한성대 경제학과 교수는 “단기적으로는 208일분 정도의 비축유가 있기 때문에 3월 소비자물가가 크게 급등하는 정도는 아닐 것으로 본다”면서도 “환율 상황, 전쟁 장기화 여부에 따라 소비자물가는 물론 체감 물가가 크게 뛸 우려가 있다”고 짚었다.



정부는 소비자 부담 절감 차원에서 유류세 추가 인하 카드를 검토하고 있다. 환율 불안정과 민생 부담을 고려해 다음 달 30일까지 유류세 인하 조치는 현재 시행 중이다. 정부 관계자는 “대내외 상황을 종합적으로 살펴보고 있다”며 “국제유가와 환율 흐름에 따라 유류세 인하 조치 연장이나 추가 조정 여부를 검토할 수 있다”고 말했다.



정부는 이날 시장 불안 심리를 틈탄 석유 제품 매점매석 등 불공정거래행위 엄정 대응 방침을 밝혔다. 하지만 중동 전쟁이라는 대형 악재에 이 같은 대응의 물가 안정 효과는 미지수다.



세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 미국과 이스라엘이 이란과 전쟁을 벌이며 우리나라의 물가 상승 우려가 커지고 있다. 우리나라는 원자재 수입 비중이 높아 지정학적 위기가 물가 상승 흐름으로 이어질 가능성이 높다. 전쟁 영향으로 국제 유가와 환율이 상승해 수입 물가를 밀어 올리면, 국내 소비자물가에도 악영향을 미치게 된다.4일 한국은행에 따르면 지난 1월 기준 수입물가는 지난해 12월보다 0.4% 올랐다. 수입물가는 지난해 7월부터 7개월째 오름세다. 계속되는 고환율 탓에 수입물가가 상승세를 이어가고 있는 가운데 중동발 위기는 물가 차원에서 악재다.당장은 국내 주유소에서 즉각 반응이 나왔다. 한국석유공사 유가정보서비스 오피넷에 따르면 이날 오전 9시 기준 전국 휘발유 평균 가격은 ℓ당 1751.44원으로 전날 대비 28.4원 올랐다. 서울 휘발유 평균 가격은 1800원을 넘기도 했다.시차가 있겠지만 수입 원자재 가격 상승이 우려된다. 밀가루, 설탕, 식용유의 경우 수입 의존도가 90~100%에 달한다. 원자재 값 상승은 원가 부담으로 이어져 과자, 라면, 빵 등 가공식품 가격까지 올린다. 외식물가 상승도 불가피하다. 전방위적인 상승세에 공공요금 인상 압박도 커질 수 있다.해외 주요 기관들도 우리나라의 물가 상승 가능성을 경고하고 있다. 모건스탠리가 이날 발표한 보고서에서는 국제유가가 배럴당 10달러 상승할 경우 한국 소비자물가가 최대 약 0.6% 포인트 상승할 수 있다고 분석했다. 모건스탠리가 우려한 대목은 “한국이 에너지의 95% 이상을 수입에 의존하고 있는 점”이었다. 고물가에 내수가 얼어붙으면 정부가 목표한 2% 경제 성장률 달성도 어려워진다. 내수 회복세가 둔화하면 그만큼 경기 반등 속도도 더뎌질 수밖에 없다.다만 물가가 받는 영향이 즉각적으로 나타나지는 않는다. 국제 유가 상승이 수입 물가에 반영되기까지 시차는 짧은 편이지만, 소비자물가로 전가되기까지는 약 1~3개월이 걸린다. 전문가들은 중동 사태 지속 기간에 따라 물가에 미치는 영향도 달라질 것으로 전망했다. 김상봉 한성대 경제학과 교수는 “단기적으로는 208일분 정도의 비축유가 있기 때문에 3월 소비자물가가 크게 급등하는 정도는 아닐 것으로 본다”면서도 “환율 상황, 전쟁 장기화 여부에 따라 소비자물가는 물론 체감 물가가 크게 뛸 우려가 있다”고 짚었다.정부는 소비자 부담 절감 차원에서 유류세 추가 인하 카드를 검토하고 있다. 환율 불안정과 민생 부담을 고려해 다음 달 30일까지 유류세 인하 조치는 현재 시행 중이다. 정부 관계자는 “대내외 상황을 종합적으로 살펴보고 있다”며 “국제유가와 환율 흐름에 따라 유류세 인하 조치 연장이나 추가 조정 여부를 검토할 수 있다”고 말했다.정부는 이날 시장 불안 심리를 틈탄 석유 제품 매점매석 등 불공정거래행위 엄정 대응 방침을 밝혔다. 하지만 중동 전쟁이라는 대형 악재에 이 같은 대응의 물가 안정 효과는 미지수다.세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지