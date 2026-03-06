인류는 왜 전쟁을 선택하는가
전쟁 충동
리처드 오버리 지음, 이재황 옮김
아르테, 460쪽, 3만4000원
알베르트 아인슈타인은 1931년 말 국제연맹(LN)으로부터 제안을 받는다. 현재 문명에서 제일 소중하다고 생각하는 주제를 선택해 가장 의견을 나누고 싶은 상대와 편지를 교환하라는 것이었다. 그가 주목한 주제는 전쟁이었다. 그리고 ‘인류를 전쟁의 위협에서 구할 방법이 있는가’라는 질문의 답을 찾기 위해 지그문트 프로이트를 선택했다. 그 결과물이 ‘왜 전쟁을 하는가(Why war?)’라는 제목의 소책자였다.
프로이트는 폭력이 인간을 포함해 전체 동물계의 특징이고, 싸우고 파괴하려는 ‘죽음 충동’을 억제할 효과적인 방법을 찾을 수 없다고 주장했다. 당연히 아인슈타인은 실망할 수밖에 없었다. 프로이트의 암울한 결론은 이후 많은 책들을 만들어냈다. 전쟁이 인류의 필연적 속성인지, 아니면 문명의 부산물에 지나지 않는지를 놓고 다양한 주장이 펼쳐졌다. 현재 역사학자 가운데 가장 뛰어난 전쟁사 연구자로 손꼽히는 저자도 오래된 논쟁에 뛰어들었다. 책의 원제도 아인슈타인과 프로이트의 소책자와 같은 ‘왜 전쟁을 하는가’다. 현대 전쟁사를 주로 연구하던 저자는 역사의 범위를 선사시대까지 확장하고, 역사학의 경계를 넘어 생물학·심리학·인류학·생태학 등 ‘인간 과학’의 최신 성과들을 통합하면서 전쟁이 오랜 역사의 필수적인 부분이었다는 점에서 ‘정상’이었음을 입증한다.
미국 인류학자 마거릿 미드는 “전쟁은 인간 사회 대부분에 알려진 발명품일 뿐”이라고 주장했다. 인류가 원한다면 충분히 ‘폐기’할 수 있다는 의미다. 역사에서 전쟁이 아니라 평화가 ‘정상’이었음을 말하는 것이나 다름없다. 하지만 저자는 고고학의 성과로 발견된 선사시대 대량 학살의 증거를 거론하며 농경이 시작되기 훨씬 전인 수렵채집 사회에서도 조직적인 폭력이 존재했음을 증명한다. 다른 한편에서는 인간이 유전적으로 공격성을 타고난 동물이라는 주장도 반박한다. 폭력이나 전쟁은 우리의 유전자 ‘안에 있는’ 것이 아니라 우리의 유전자를 ‘위한’ 것이라는 주장이다. 물론 인간이, 특히 성인 남성이 호전적인 것은 맞다. 하지만 저자는 인간의 폭력성이 반드시 조직화된 전쟁으로 이어지는 것이 아니라 “인간은 유전자 창고를 보존하고 번식 성공을 확보하기 위해 필요할 경우 폭력을 행사하도록 생물학적으로 적응해 왔다”고 말한다. 결국 전쟁은 인류가 생존해 나가는 유일한 방법은 아니지만, 하나의 방법이라는 설명이다. 저자는 전쟁이 우리의 본능에 따른 피할 수 없는 숙명이 아니라 우리의 선택의 결과임을 설득력 있게 보여준다.
인간은 왜 여러 선택지 가운데 하나일 뿐인 전쟁을 선택할까. 저자는 자원, 신념, 권력, 안보 등의 주제를 통해 전쟁의 동기를 설명한다. 예를 들어 인구가 늘어나는데 자원이 부족하면 인류 집단이 ‘공유’보다 ‘탈취’를 선택하거나, 우리가 믿는 신이나 가치가 유일한 진리라는 확신이 상대방을 ‘제거해야 할 악’으로 규정하면서 다양한 형태의 전쟁이 발생했다. 저자는 “안보 추구, 권력 추구, 남의 자원에 대한 욕심, 신앙이나 이데올로기를 위한 전쟁은 인간 본성에 내재해 있다”면서 “이런 목표를 전쟁 이외의 수단으로 달성할 수 있지만, 그 수단이 방해받거나 다루기 어렵거나 문화적 압박을 받으면 폭력이라는 선택지가 남는다”고 강조한다. 저자는 전쟁의 형태는 변하겠지만 누가 누구와 전쟁을 벌이고 그 동기가 무엇일지는 예측할 수 없다고 단언한다. 분명한 것은 “전쟁은 인간의 역사에서 매우 오래된 것이지만 미래에도 전쟁은 존재한다”는 것이다. 저자의 냉정한 결론은 마음을 무겁게 하지만 현실로 직시해야 한다. 그래야 전쟁을 막을 수 있는 방법을 함께 고민할 수 있지 않을까.
