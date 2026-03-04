한국 증시 최악의 날… 공포가 시장 삼켰다

이란발 직격탄 ‘코스피-12%’ 패닉셀

국제유가 뛰고 환율 1500원 ‘쇼크’

금융시장 불안 실물경제 전이 우려

연합뉴스

한국 금융시장이 미국과 이스라엘의 전쟁 직격타를 고스란히 받고 있다. 증권시장에서는 이틀 연속 ‘패닉셀’(공황 매도)이 이어졌다. 코스피지수는 4일 역대 최대 일일 하락률을 보였다. 원·달러 환율은 한때 심리적 방어선인 1500원을 넘겼다. 국제 유가도 이란 공습 이후 연일 상승세다. 중동 사태가 장기화하면 국내 물가 상승을 비롯해 국민 생활 전반에 악영향이 불가피하다는 전망이 나온다.



한국거래소에 따르면 이날 코스피지수는 전 거래일 대비 698.37포인트(12.06%) 내린 5093.54에 마감했다. 1983년 1월 출범 이후 가장 큰 일일 하락률이다. 2001년 9·11 테러 발생 직후 기록한 직전 최대치(12.02%)를 제쳤다. 국내 증시를 견인해 온 삼성전자(-11.74%) SK하이닉스(-9.58%) 현대차(-15.80%) 모두 급락했다.





코스닥지수도 전장보다 159.26포인트(14.00%) 떨어진 978.44에 장을 마치며 역대 최대 낙폭을 보였다. 코스피와 코스닥 모두 장중 매도 사이드카가 발동됐고, 시장 거래를 20분간 중단하는 서킷브레이커까지 내려졌다. 국내 증시 투자자들이 전례 없는 패닉셀을 보이는 것은 전쟁 영향으로 투자 심리가 극도로 위축됐기 때문으로 분석된다. 일본이나 대만 증시가 이날 3~4%대 하락률을 보인 것과 비교하면 이례적인 수치다.



환율도 불안정하다. 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 10.1원 오른 1476.2원에 마감했다. 전날 역외 야간거래에서 한때 1500원을 넘으면서 불안감이 고조되기도 했다. 원·달러 환율이 1500원을 돌파한 것은 글로벌 금융위기 당시인 2009년 3월 이후 약 17년 만이다. 공습 이후 위험자산을 피하려는 자금이 달러 등 안전자산으로 이동한 데 따른 것이다.



유가도 연일 오름세다. 3일(현지시간) ICE선물거래소에서 브렌트유 선물은 배럴당 81.4달러로 전장보다 3.66달러(4.71%) 상승 마감했다. 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄한 이후 국내 경제에서 ‘유가 강세→달러 강세→주가 하락’ 사이클이 나타나고 있다.



문제는 중동사태 장기화다. 당장은 비축유와 외환보유고 등으로 대응력이 있지만 상황이 길어지면 얘기가 달라진다. 한재준 인하대 글로벌금융학과 교수는 “유가와 환율이 계속 오르면 외국인 투자자 이탈이 가속화되고 투자 심리가 더 위축될 수 있다. 전쟁이 장기화하지 않기를 바랄 수밖에 없다”고 말했다. 양준석 가톨릭대 경제학과 교수는 “중장기적으로 이란의 석유 생산시설이 복구되지 않으면 생산량 감소로 이어져 미국의 인플레이션 압력도 커질 수 있다”고 지적했다.



이란 사태의 파장이 제한적일 것이라는 의견도 있다. 최재원 서울대 경제학과 교수는 “유가 상승으로 물가가 오를 수는 있지만 이런 상황은 과거에도 반복돼 왔다”며 “사태가 길어져도 환율은 1400원대 중반대서 안정을 찾을 수 있다. 실물경제 충격은 제한적일 것”이라고 설명했다.



박세환 박성영 기자 foryou@kmib.co.kr



