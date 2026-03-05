정부, 원유 우회수송로 확보 주력… 미국산 대체도 거론
정유사 설비변경·운송비는 부담
최악땐 208일분 비축유 방출
호르무즈 해협 봉쇄 현실화로 정부는 대체 수입처 발굴과 우회 수송로 확보에 주력하고 있다. 산업통상부에 따르면 정부는 ‘원유 수급 위기’ 관련 4단계 컨틴전시 플랜(비상계획) 중 세 번째인 경계 단계에서 중동 지역 외 물량 확보 등을 추진하고 있다. 사태 장기화로 민간 원유 재고가 일정 비율 이상 감소할 경우 자체 상황판단회의를 열어 총 208일분의 비축유 방출을 결정한다는 방침이다.
대체 수입처로 미국과 베네수엘라산 원유 등이 거론된다. 미국산 원유는 이미 사우디아라비아에 이어 국내 도입 비중 2위(17%)를 차지하고 있다. 한국석유공사는 지난해 정부 비축유 구성을 조정하며 중동산 원유 600만 배럴을 미국산 경질유로 교체하기도 했다. 도널드 트럼프 미국 행정부의 글로벌 관세(현 10%)에서도 원유는 제외된다. 정유업계 관계자는 “수급 여건 악화가 이어진다면 비(非)중동산 원유 대체 속도도 빨라질 것”이라고 말했다.
다만 중동 대비 운송비 부담이 크고 국내 정유 공정이 주로 중동산 중질유에 맞춰 설계된 점은 한계다. 미국산 경질유에 맞추려면 정유사들의 설비 변경이 필요하다.
호르무즈 해협을 대체할 우회 수송로 확보도 관건이다. 정부와 업계는 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE) 등 중동 산유국의 원유 수출 대응책을 주목한다. 로이터통신은 “사우디아라비아 국영 석유회사인 아람코가 일부 수출 물량을 홍해 연안의 얀부 항으로 재배치하는 방안을 추진 중”이라고 보도했다. UAE도 오만만 연안 푸자이라 항으로 연결되는 송유관을 활용하는 방안을 검토하고 있는 것으로 전해졌다. 다만 대체 항구의 적재 능력과 군사적 안전 문제 등은 변수다.
정부는 호르무즈 해협 인근 우리 선박·선원의 안전 관리 등에 대해 선사와 논의하고 있다. 해양수산부는 “해협 내측에 있는 우리 선박 26척에 한국인 144명 등 총 597명이 승선해 있고 외국적 선박에도 우리 선원 42명이 승선하고 있다”며 “사태 장기화에 대비해 생필품 보급, 안전 확인 등 관리를 이어가겠다”고 밝혔다.
