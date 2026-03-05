반도체 주춤하며 1월 산업생산 1.3%↓

건설은 14년 만에 최대 낙폭

국가데이처가 발표한 '1월 산업활동동향'에 따르면 건설 업황 지표인 건설기성이 전월 대비 11.3% 감소했다. 2012년 1월 이후 14년 만에 가장 큰 감소 폭을 보였다. 건설업계 불황이 다시금 수치로 확인됐다. 다만 선행지표 성격의 건설수주는 전년 동월 대비 35.8% 늘었다. 건설 경기 회복 신호로 해석될 소지가 있다. 4일 서울 시내 한 공사현장에서 노동자들이 작업하고 있다. 뉴시스

스마트폰 신제품 출시 지연 등의 영향으로 반도체 생산이 조정되면서 지난 1월 전산업 생산이 3개월 만에 감소세로 돌아섰다. 건설기성은 14년 만에 최대 폭으로 줄었다. 소매판매는 전월 대비 2.3% 증가하며 내수가 일부 회복하는 모습을 보였다.



국가데이터처가 4일 발표한 ‘1월 산업활동동향’에 따르면 지난달 전산업생산지수(계절조정)는 전월보다 1.3% 감소해 114.7(2020년=100)로 집계됐다. 광공업(-1.9%)과 건설업(-11.3%) 생산이 줄어 전체 지수를 끌어내렸다.



광공업 생산은 반도체(-4.4%)와 유조선·컨테이너선 등 기타운송장비(-17.8%) 감소 영향이 컸다. 반도체 생산은 지난해 11월(6.9%)과 12월(2.3%) 증가세를 이어오다 감소 전환했다. 고대역폭메모리(HBM)를 중심으로 값이 크게 올라 수출 금액은 늘었지만 물량은 주춤한 탓이다.



이두원 데이터처 경제동향통계심의관은 “물량 기준 반도체 생산은 지난해 9월에 정점을 찍은 후 증가세가 제한되는 것 같다”며 “기저효과와 함께 통상 2월에 나오는 스마트폰 신제품이 올해는 3월에 출시돼 관련 반도체 출하가 지연된 영향도 있다”고 말했다.



건설 경기는 부진이 이어졌다. 건설기성은 건축(-15.0%) 공사 실적이 크게 줄어 전월 대비 11.3% 감소했다. 2012년 1월(-13.6%) 이후 14년 만에 최대 감소 폭이다. 다만 향후 건설 경기를 가늠하게 하는 건설수주는 주택, 철도 등에서 모두 늘어 1년 전보다 35.8% 증가했다.



현재 경기 상황을 보여주는 동행종합지수 순환변동치는 보합을 기록했다. 향후 경기 흐름을 예고하는 선행종합지수 순환변동치는 0.7 포인트 상승했다.



세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr



