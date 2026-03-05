“성과급 상한 없애라” 勞 요구에 삼성전자 임협 결렬

“성과급 상한 없애라” 勞 요구에 삼성전자 임협 결렬
노조 쟁의권 확보 파업절차 돌입
반도체 슈퍼사이클을 타고 역대급 실적을 기록한 삼성전자 노사의 임금협상이 최종 결렬됐다. 사측은 가장 큰 쟁점인 초과이익성과급(OPI) 재원에 대해 선택권을 부여하는 등 양보안을 제시했지만 노조는 OPI 상한 자체를 폐지해야 한다는 입장을 고수해 합의점을 도출하지 못했다. 노조가 쟁의권 확보 절차에 돌입하면서 2024년 7월 이후 1년 8개월여 만에 다시 파업 사태가 벌어지는 것 아니냐는 우려가 나온다.
삼성전자 노조 공동교섭단은 3일 열린 중앙노동위원회 2차 조정회의가 오후 11시55분 최종적으로 ‘조정 중지’ 결론이 났다고 4일 밝혔다. 조정 중지는 중노위가 조정안을 제시하지 않고 절차를 종료했다는 의미다. 이에 따라 노조는 파업을 포함한 쟁의행위에 들어갈 수 있는 법적 요건을 갖추게 됐다. 노조 공동교섭단은 이날 공동투쟁본부 쟁의대책 회의를 열고 5일 찬반투표를 포함한 쟁의대책 계획을 공표하겠다고 밝혔다. 노조는 조합원들에게 보낸 메일에서 “파업 시 회사는 10조원의 손실을 보지만 직원들의 손해는 4000억원 수준”이라고 강조했다.
노사는 삼성전자의 성과급 제도인 OPI를 두고 이견을 좁히지 못했다. OPI는 실적이 목표치를 초과한 경우 초과이익의 20% 범위에서 연봉의 최대 50%를 성과급으로 지급하는 제도다. 문제는 초과이익을 산정할 때 영업이익뿐 아니라 경제적부가가치(EVA)라는 개념이 적용돼 기준을 정확히 알 수 없다는 지적이 계속돼 왔다는 점이다. 노조는 OPI 산정 기준 투명화와 함께 상한 자체를 폐지할 것을 요구하고 있다. 조합원들 사이에선 기본급의 2964%를 성과급으로 지급한 SK하이닉스와 비교해 상대적 박탈감을 느낀다는 목소리도 높다.
사측은 미래 투자 재원 확보, 사업부간 편차 등을 이유로 OPI 상한을 없애는 건 어렵다는 입장이다. 실적이 좋은 메모리 반도체 등 일부 사업부는 일시적으로 막대한 보상을 받겠지만, 업황에 따라 실적 달성이 어려운 사업부는 그러지 못해 형평성 문제가 발생할 수 있다는 것이다. 이런 분위기가 조직 결속력을 해치는 노노갈등으로 번질 수 있다는 우려도 있다.
사측은 대신 OPI 산정 기준을 ‘EVA의 20%’나 ‘영업이익의 10%’ 중 직원이 유리한 쪽을 선택할 수 있는 안을 제시했다. 이와 함께 올해 최대 실적이 예상되는 메모리 사업부에는 영업이익 100조원당 OPI 100%를 추가 지급하고 적자가 예상되는 시스템LSI 및 파운드리 사업부에도 조건부 특별인센티브를 지급하는 안을 내놨다. 전사적으로는 임금인상률 6.2%, 자사주 20주 지급, 직급별 샐러리캡 상향, 주택대부 지원(최대 5억원) 등을 제시했다.
회사는 이례적으로 입장문을 내 구체적인 협상 내용을 공개하며 “작년 12월부터 총 8차례 본교섭과 6일간의 집중교섭 및 조정절차까지 거쳤음에도 최종 합의에 이르지 못한 점을 유감스럽게 생각한다”고 밝혔다.
