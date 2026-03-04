정청래 “사퇴도 적절한 타이밍 있어”… 범여권도 조희대 탄핵 압박
민주·조국혁신당 탄핵 주제 공청회
與 당 지도부 탄핵 당론 채택 검토
‘사법개혁 3법’ 처리를 마무리한 여권이 조희대 대법원장을 향한 전방위 거취 압박에 나섰다. 정청래 더불어민주당 대표 등 지도부는 사퇴를 공개적으로 요구했고, 범여권 의원들은 탄핵소추 필요성을 알리는 공청회까지 열었다. 법조계는 그러나 거대 야당 압박에 따른 사법부 수장의 자진사퇴가 불러올 부작용을 우려하며 반발하는 목소리도 커지고 있다.
정 대표는 4일 국회에서 열린 최고위원회의에서 조 대법원장을 향해 “사퇴도 적절한 타이밍이 있다. 거취를 표명하기 바란다”고 촉구했다. 이어 조 대법원장이 사법부 수장으로서 무능·무지하고, 국민 정서에도 반한다며 강하게 비판했다. 정 대표는 조 대법원장이 12·3 비상계엄 당시 분명한 입장을 밝히지 않았고, 서부지법 폭동 사태 때도 법원행정처장을 보내 대응한 점을 문제 삼았다.
당 지도부는 조 대법원장 탄핵을 당론 채택하는 방안도 검토 중인 것으로 알려졌다. 다만 박수현 수석대변인은 “당 차원에서 조 대법원장 탄핵을 논의하거나 계획한 바는 아직 없다”고 설명했다.
여권 강경파의 압박은 더 거세질 것으로 보인다. 국회에서는 이날 ‘조희대 탄핵의 필요성과 시급성’을 주제로 한 공청회도 열렸다. 민주당과 조국혁신당, 사회민주당 등 범여권 의원이 고루 모여 탄핵안 추진을 위한 단계를 밟는 자리다. 민형배 민주당 의원은 “탄핵안은 이미 마련해 두었고 발의 전에 의견을 듣기 위해 자리를 마련했다”며 “돌파구는 대법원장 탄핵밖에 없다”고 말했다. 박은정 혁신당 의원 역시 “대법원장이 물러나야 무너진 민주주의를 회복할 수 있다는 문제의식을 계속 제기해 왔다. 이 자리가 그 결실로 이어지길 바란다”고 했다.
당 내부에서는 공식적인 탄핵 추진에 신중해야 한다는 기류도 있다. 한 민주당 중진 의원은 “탄핵으로까지 이어질 만한 구체적 이유는 없는 상황”이라며 “과도한 강경 발언은 신중할 필요가 있다”고 말했다.
법조계는 조 대법원장 사퇴 가능성이 희박하다는 분위기다. 조 대법원장 역시 전날 민주당의 사법개혁 3법 강행 처리와 관련해 “사법부는 어떤 경우에도 헌법이 부과한 책무를 다하겠다”며 사퇴 가능성을 일축했었다. 재경지법 한 부장판사는 “지금 조 대법원장이 그만두면 법관이 판결을 이유로 사퇴하는 매우 나쁜 선례를 남기게 된다”며 “정치적 이해관계로 인해 재판 독립이 흔들리는 결과로 비칠 수 있다”고 말했다. 민주당의 탄핵 공세에 대응하는 편이 자진사퇴가 일으킬 부작용보다 낫다는 것이다.
조 대법원장은 박영재 법원행정처장(대법관)의 사의를 이날 수용했다. 앞서 박 대법관은 민주당이 사법개혁 3법 강행 처리에 나서자 사의를 표명한 바 있다. 박 대법관은 재판부로 복귀했다. 노태악 전 대법관의 퇴임으로 대법원이 ‘13인 체제’가 되면서 발생한 재판업무 공백을 막으려는 조치로 풀이된다. 법원행정처장 자리는 당분간 공석 상태가 이어질 것으로 보인다.
윤예솔 정현수 한웅희 기자 pinetree23@kmib.co.kr
