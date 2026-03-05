“기름값 더 오르기 전 채우자”… 이란 쇼크에 주유소 장사진

서울 평균 휘발유값 1800원 돌파

가격 널뛰기… 차량 쉴새 없이 몰려

운송업자들 “10원만 올라도 타격”

서울 서초구 경부고속도로 만남의광장 주유소에 4일 기름을 넣으려는 차들이 줄지어 서 있다. 이 주유소는 휘발유를 서울시내 평균보다 ℓ당 100원 이상 저렴하게 팔면서 주유를 하려는 시민들로 북새통을 이뤘다. 최현규 기자

서울 송파구 A주유소에서는 4일 오전 휘발유를 ℓ당 1773원, 경유와 고급휘발유를 각각 ℓ당 1673원, 1973원에 판매하고 있었다. 주유하던 이정현(46)씨는 “라디오에서 중동 정세가 불안하다는 뉴스를 들었다”며 “(유가가) 더 오르기 전에 가득 채워야겠다고 생각해 출근 전에 급히 들렀다”고 말했다. 30분 동안 이 주유소를 찾은 차량은 10대에 달했다.



미국·이란 전쟁으로 국제 유가가 요동치면서 국내 주유소가 분주해지고 있다. 기름값이 더 오를 거란 전망에 운전자들이 서둘러 주유소를 찾으면서 일부 주유소에서는 낮 동안 가격이 널뛰기하는 모습이 연출됐다.



같은 날 서울 성동구 B주유소에도 승용차와 오토바이, 트럭 등 수많은 차량이 쉬지 않고 드나들었다. 이곳은 휘발유 가격이 ℓ당 1699원, 경유와 고급휘발유 가격은 각각 ℓ당 1639원, 1889원으로 인근보다 저렴했다. 트럭 운전자 이모(58)씨는 “원래 인근에 더 싼 주유소를 가려 했는데 며칠 사이 가격이 수백원이나 올랐다”며 “오늘은 여기가 100원 정도 더 싸서 일부러 찾아왔다”고 말했다. 이날 기준 휘발유 가격이 ℓ당 1673원인 경부고속도로 만남의 광장(서울 서초구) 주유소에도 기름을 넣기 위한 차들로 장사진을 이뤘다.



성동구의 C주유소 직원은 “휘발유는 일주일 사이 100원, 경유는 200원 올랐다”며 “휘발유는 어제보다 60~70원 오르는 등 하루에도 가격이 세 번 바뀌었다”고 설명했다. 강남구 D주유소에서 일하는 신모(65)씨는 취재진에 “정유사에 요청해 주유소 탱크에 2~3주치 기름을 미리 가득 채워놨다”고 귀띔했다.



기름값 상승은 운송업 종사자들에게 특히 큰 부담이다. 부산에서 화물운송 중개업을 하는 조유섭(46)씨는 “평소에는 기름이 절반 이하로 떨어질 때까지 기다렸다가 넣는데 오늘은 30원 오른다는 얘기를 듣고 급하게 채웠다”며 “화물차는 주유량이 많아 기름값이 10원만 올라도 한 달 비용이 몇십만원 더 든다”고 말했다.



한국석유공사 오피넷에 따르면 미국과 이스라엘의 이란 공습 직전인 지난달 27일 ℓ당 1693원이던 전국 휘발유 평균가격은 5일 만에 1770원대로 훌쩍 뛰었다. 이날 서울 지역 평균 휘발유 가격은 ℓ당 1800원을 돌파했다.



기름값이 오른 건 전 세계 원유 물동량의 약 20%를 차지해 중동산 원유 수송의 핵심 통로로 꼽히는 호르무즈 해협의 봉쇄 가능성이 거론되면서 국제 유가가 급등했기 때문이다. 석유업계에 따르면 국내에 유통되는 휘발유나 경유 가격은 정유사 출고가와 주유소 재고량 등에 따라 통상 국제유가와 2주 정도 시차가 있다. 다만 대한석유협회 관계자는 “중동 정세가 불안한 상황에서 소비자들의 ‘패닉 바잉’에 따라 일선 주유소 재고가 빠르게 소진되면서 평소보다 국제유가와의 시차가 줄고 가격 상승 속도도 빨라질 수 있다”고 설명했다.



이찬희 이주은 기자 becoming@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 서울 송파구 A주유소에서는 4일 오전 휘발유를 ℓ당 1773원, 경유와 고급휘발유를 각각 ℓ당 1673원, 1973원에 판매하고 있었다. 주유하던 이정현(46)씨는 “라디오에서 중동 정세가 불안하다는 뉴스를 들었다”며 “(유가가) 더 오르기 전에 가득 채워야겠다고 생각해 출근 전에 급히 들렀다”고 말했다. 30분 동안 이 주유소를 찾은 차량은 10대에 달했다.미국·이란 전쟁으로 국제 유가가 요동치면서 국내 주유소가 분주해지고 있다. 기름값이 더 오를 거란 전망에 운전자들이 서둘러 주유소를 찾으면서 일부 주유소에서는 낮 동안 가격이 널뛰기하는 모습이 연출됐다.같은 날 서울 성동구 B주유소에도 승용차와 오토바이, 트럭 등 수많은 차량이 쉬지 않고 드나들었다. 이곳은 휘발유 가격이 ℓ당 1699원, 경유와 고급휘발유 가격은 각각 ℓ당 1639원, 1889원으로 인근보다 저렴했다. 트럭 운전자 이모(58)씨는 “원래 인근에 더 싼 주유소를 가려 했는데 며칠 사이 가격이 수백원이나 올랐다”며 “오늘은 여기가 100원 정도 더 싸서 일부러 찾아왔다”고 말했다. 이날 기준 휘발유 가격이 ℓ당 1673원인 경부고속도로 만남의 광장(서울 서초구) 주유소에도 기름을 넣기 위한 차들로 장사진을 이뤘다.성동구의 C주유소 직원은 “휘발유는 일주일 사이 100원, 경유는 200원 올랐다”며 “휘발유는 어제보다 60~70원 오르는 등 하루에도 가격이 세 번 바뀌었다”고 설명했다. 강남구 D주유소에서 일하는 신모(65)씨는 취재진에 “정유사에 요청해 주유소 탱크에 2~3주치 기름을 미리 가득 채워놨다”고 귀띔했다.기름값 상승은 운송업 종사자들에게 특히 큰 부담이다. 부산에서 화물운송 중개업을 하는 조유섭(46)씨는 “평소에는 기름이 절반 이하로 떨어질 때까지 기다렸다가 넣는데 오늘은 30원 오른다는 얘기를 듣고 급하게 채웠다”며 “화물차는 주유량이 많아 기름값이 10원만 올라도 한 달 비용이 몇십만원 더 든다”고 말했다.한국석유공사 오피넷에 따르면 미국과 이스라엘의 이란 공습 직전인 지난달 27일 ℓ당 1693원이던 전국 휘발유 평균가격은 5일 만에 1770원대로 훌쩍 뛰었다. 이날 서울 지역 평균 휘발유 가격은 ℓ당 1800원을 돌파했다.기름값이 오른 건 전 세계 원유 물동량의 약 20%를 차지해 중동산 원유 수송의 핵심 통로로 꼽히는 호르무즈 해협의 봉쇄 가능성이 거론되면서 국제 유가가 급등했기 때문이다. 석유업계에 따르면 국내에 유통되는 휘발유나 경유 가격은 정유사 출고가와 주유소 재고량 등에 따라 통상 국제유가와 2주 정도 시차가 있다. 다만 대한석유협회 관계자는 “중동 정세가 불안한 상황에서 소비자들의 ‘패닉 바잉’에 따라 일선 주유소 재고가 빠르게 소진되면서 평소보다 국제유가와의 시차가 줄고 가격 상승 속도도 빨라질 수 있다”고 설명했다.이찬희 이주은 기자 becoming@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지