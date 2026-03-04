시사 전체기사

따뜻한 남풍 덕에… 올봄 초미세먼지 걱정 덜겠네

입력:2026-03-04 18:45
수정:2026-03-04 18:48
10년 평균보다 농도 낮을 확률 60%
강수량에 영향 주는 고기압이 변수

미세먼지로 뒤덮인 도심. 연합뉴스

올해 봄은 초미세먼지가 해수면 온도 상승 등 영향으로 평년보다 덜할 것이라는 분석이 나왔다. 평년은 최근 10년(2015~2024년) 봄철 평균을 뜻한다.

4일 국립환경과학원에 따르면 이곳 산하 대기질통합예보센터는 지난달 27일 이 같은 내용을 담은 ‘2026년 봄철(3~5월) 초미세먼지 전망 결과’를 발표했다. 보고서는 올해 3~5월 전국 초미세먼지 평균 농도가 최근 10년 평균보다 낮을 확률을 60%로 내다봤다. ‘나쁨’(일평균 36㎍/㎥ 이상) 이상인 날 역시 평년 대비 적을 확률이 60%였다.

이번 전망은 초미세먼지 농도는 ‘낮음·유사·높음’, 나쁨 일수는 ‘적음·유사·많음’의 3분위 확률 예보 방식으로 산정됐다. 평년 대비 ‘낮음’ 분위는 평균 농도 21.4㎍/㎥ 이하, ‘적음’ 분위는 ‘나쁨 이상 일수’ 7.9일 이하로 제시됐다. 보고서는 올봄 초미세먼지 농도는 ‘낮음’ 가능성이, 고농도 발생일수는 ‘적음’ 가능성이 크다고 분석한 것이다.

지난해 봄과 비교했을 때 올봄 평균 초미세먼지 농도의 ‘낮음’ 확률은 40%, ‘유사’는 40%, ‘높음’은 20%로 전망됐다. 지난해 대비 ‘나쁨’ 이상 일수 전망은 ‘적음’ 40%, ‘유사’ 40%, ‘많음’ 20%였다. 지난해 봄 평균 초미세먼지 농도는 19㎍/㎥, ‘나쁨’ 이상 일수는 6일이었다.

대기질통합예보센터는 올봄 초미세먼지가 평년보다 줄어들 수 있는 이유로 따뜻하고 청정한 남풍의 유입을 들었다. 북태평양과 북대서양의 해수면 온도 상승 영향으로 한반도 남동쪽에 고기압성 흐름이 형성되면서 이런 공기가 유입될 수 있다는 설명이다.

다만 기압 배치가 달라져 고기압이 한반도 남서쪽이나 내륙에 자리잡으면 대기가 정체될 수 있다. 이 경우 강수량이 적어 대기 중 오염물질이 충분히 씻겨 내려가지 못하면서 초미세먼지 농도가 높아질 수도 있는 것으로 분석됐다.

이번 전망에는 다만 해외에서 유입되는 황사, 정부의 저감 대책에 따른 배출량 변화 등은 반영되지 않았다.

세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr

