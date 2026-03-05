‘호르무즈 해협 봉쇄’ 장기화 땐… 유가 최대 120달러까지 뛸 수도
정유·석유화학 생산 차질도 예상
공급망기금 비상대응반 가동키로
국내 증시·환율 충격의 배경에는 ‘원유 수급 공백’에 따른 고유가 장기화 공포가 자리한다. 세계 에너지 동맥인 호르무즈 해협이 마비되며 국내 원유 수입량의 69.1%를 차지하는 중동산 원유 도입도 막힌 상태다. 원유 도입선 차단이 장기화하면 유가 상승은 물론 정유·석유화학 생산 차질, 전력·물류비 상승 등 경제 전체의 리스크로 번질 수 있다.
호르무즈 해협 봉쇄 여파는 물동량 감소와 유조선 운임 상승세로 나타나고 있다. 4일 한국해양진흥공사에 따르면 지난 3일 호르무즈 해협 물동량은 평시 대비 약 80% 감소한 것으로 분석됐다. 대형 원유 운반선(VLCC) 중동∼중국 노선 운임도 지난달 13일 대비 약 3.3배 올랐다. 화주들의 대체 선적지 확보 경쟁이 거세진 데다 우회 운항으로 운송 거리가 늘며 운임 변동성이 커진 탓이다. 해진공은 “해협 통행 제한이 한 달간 이어지면 국내 원유는 약 40항차(선박의 출발·도착 횟수), 액화천연가스(LNG)는 약 8항차 도입 차질이 예상된다”고 분석했다.
판로가 막힌 중동 산유국들의 감산 행렬도 수급 불안을 키운다. 이라크는 지난 3일부터 저장시설 포화로 하루 150만 배럴 규모의 원유 감산을 결정했다. JP모건은 “호르무즈 해협 폐쇄 상태가 유지될 경우 15일 뒤에는 하루 380만 배럴, 18일 뒤에는 470만 배럴까지 강제 감산 규모가 확대될 것”이라고 전망했다. 공급 축소 우려가 반영되면 현재 배럴당 80달러선인 브렌트유 가격이 최대 120달러까지 오를 수 있다는 우려가 나온다.
석유화학을 포함해 국내 주요 산업은 고유가와 수급 불안의 중심에 있다. 현재 석유화학 기업은 기초 원료인 나프타(납사)의 54%를 호르무즈 해협을 통해 중동에서 들여온다. 연료 공급이 끊기면 공정을 멈추는 ‘셧다운’이 불가피하다. ‘수급 불안 장기화→유가 상승→전기요금 상승’이란 악순환 발생 시 전력 소비량이 큰 반도체·철강 산업 등도 직격탄을 피하기 어렵다.
정부는 원유 구매자금과 긴급 운영자금 지원 확대 등 대책 마련에 나섰다. 재정경제부는 “한국수출입은행에 ‘공급망기금 비상대응반’을 가동하겠다”며 “중동 외 지역의 원유 구매자금 지원 한도를 기존 90%에서 100%로 늘리겠다”고 밝혔다. 납사 수출 물량도 내수로 돌리는 등 지원 방안을 마련하기로 했다. 재경부는 “국제유가 변동성 확대로 피해를 보는 기업이 발생하면 자금 소요를 파악해 신속히 필요 자금을 지원할 계획”이라고 했다.
