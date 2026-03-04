“내가 곧 MAGA”… 트럼프, 이란 공습 비판 정면 돌파
MAGA 진영 내 비판에 재반박
이란 등 무력 사용에 MAGA 균열
도널드 트럼프 미국 대통령의 핵심 지지층인 ‘마가’(MAGA·미국을 다시 위대하게) 진영이 이스라엘과 합동으로 단행한 대(對)이란 공격을 놓고 균열 양상을 나타내고 있다. 고립주의를 표방해 미국의 해외 분쟁 개입을 극도로 꺼리는 마가 진영에서 비난이 빗발치자 트럼프 대통령은 “마가는 바로 트럼프”라며 대립각을 세웠다.
미국 정치전문 매체 더힐은 3일(현지시간) 트럼프 대통령이 미국과 이스라엘의 대이란 공격과 군사작전 장기화 조짐에 반발한 폭스뉴스 앵커 출신 언론인 메긴 켈리와 보수 논객 터커 칼슨을 공격했다고 보도했다. 트럼프는 전날 밤 폴리티코 출신 언론인 레이철 베이드와의 통화에서 “나는 옳은 일을 해야 한다. 이란의 핵무기 보유를 용납할 수 없다. 그것이 나에게 가장 중요하다”며 “마가는 바로 트럼프라고 생각한다. 마가는 그 두 사람(켈리와 칼슨)이 아니다”고 말했다.
이어 “마가는 우리나라의 번영과 안전을 원한다. 그리고 내가 하는 모든 일을 사랑한다”며 “이것(대이란 공격)은 우리나라와 다른 국가의 안전을 위해 반드시 거쳐야 할 우회로”라고 자평했다. 그의 발언은 베이드가 운영하는 온라인 매체 ‘더이너서클’에 이날 공개됐다.
켈리는 전날 엑스에 공개한 개인 방송 영상에서 대이란 공습을 “‘미국 우선주의’에 부합하지 않는 전쟁”이라며 “(전사한) 군인들이 미국을 위해 사망했다고 생각하지 않는다. 이란이나 이스라엘을 위해 숨졌다”고 주장했다. 그는 “대통령을 지지하지만 그것이 또 하나의 중동 전쟁을 의문 없이 받아들인다는 뜻은 아니다”고 강조했다.
앞서 지난 1일에는 칼슨이 ABC방송에서 “이란 공격은 역겹고 사악하다”고 비난했다. 한때 트럼프 대통령의 최측근이던 마저리 테일러 그린 전 공화당 하원의원도 엑스에 “전쟁을 통해 평화를 강요하는 가치관을 강제로 주입하는 것”이라고 주장했다. 트럼프는 베이드와의 통화에서 “켈리는 수년간 나를 반대했지만 결국 (나에게) 돌아왔다”며 “켈리는 역사를 더 공부해야 할 것”이라고 말했다. 칼슨을 향해서는 “하고 싶은 말을 무엇이든 할 수 있지만, 나에게는 어떤 영향도 주지 않는다”고 깎아내렸다.
마가 인사들의 이런 발언은 트럼프가 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 설득에 번번이 넘어가 중동 문제에 개입한다고 보는 마가 지지층 일각의 관점과 일치한다. 앞서 트럼프도 미국 우선주의를 내세우며 버락 오바마 행정부가 재선을 위해 이란과 전쟁을 일으킬 것이라고 한 것을 비롯해 조 바이든 행정부의 우크라이나·가자지구 전쟁 지원 등을 비난한 바 있다.
이런 트럼프 대통령이 지난해 6월 이란에 벙커버스터를 투하한 ‘미드나잇 해머’ 작전에 그치지 않고 올해 1월 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 축출한 뒤 지난달 28일에는 이란을 재공습해 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자까지 제거하자 마가 진영 논객들의 비난이 거세졌다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
