‘모텔 연쇄살인’ 피의자, 사이코패스로 판정
점수는 공개 안해… 구속기간 연장
서울 강북경찰서는 약물이 섞인 숙취해소음료를 먹여 남성 2명을 숨지게 한 20대 여성 A씨에 대해 사이코패스(반사회적 인격장애) 진단평가(PCL-R)를 한 결과 사이코패스에 해당한다는 분석이 나왔다고 4일 밝혔다. 검찰은 A씨에 대한 구속기간을 연장하고 살인 혐의 입증에 주력하고 있다.
앞서 경찰은 설 연휴기간 프로파일러를 투입해 A씨를 상대로 사이코패스 검사와 면담을 진행한 바 있다. 이후 지난달 19일 A씨를 살인 및 특수상해, 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 검찰에 구속 송치했다.
경찰은 A씨가 사이코패스 검사에서 받은 점수는 공개하지 않았다. PCL-R은 냉담함, 충동성, 죄책감 및 공감 부족 등 사이코패스의 성격적 특성을 지수화하는 검사다. 국내에서는 통상 25점(40점 만점)을 넘으면 사이코패스로 분류된다. 경찰은 이날 검사 결과를 검찰에 송부했다.
A씨는 지난 1월과 2월 서울 강북구 모텔에서 20대 남성 2명에게 향정신성의약품을 섞은 음료를 먹여 숨지게 한 혐의를 받는다. 지난해 12월 교제하던 20대 남성에게 약물을 탄 음료를 먹여 의식을 잃게 하고, 비슷한 수법으로 지난 1월 강북구 노래주점에서 30대 남성을 기절시킨 의혹도 받는다. A씨는 경찰 수사 과정에서 ‘(피해자들을) 죽일 의도는 없었다’는 취지의 진술을 고수한 것으로 알려졌다. 그러나 범행 전 챗GPT에 약물과 주류를 같이 복용했을 때 사망 가능성을 검색한 기록 등이 포착되면서 살인 혐의가 적용됐다.
사건을 넘겨받은 서울북부지검은 구속기간을 오는 10일까지 연장하고 수사를 보강하고 있다. 검찰은 이 기간 내에 A씨를 구속 기소할 방침이다.
검찰은 조만간 A씨의 신상공개 여부를 결정하는 신상정보공개심의위원회를 개최할 예정이다. 피해자 유족 측은 “왜 피해자의 죽음만 보도되고 가해자 얼굴은 세상에 알려지지 않은 채 묻혀야 하느냐”며 신상공개를 촉구하고 있다.
