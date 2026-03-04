“경북대병원에는 양성자 치료기 전남대병원엔 로봇수술기 도입”
권역책임의료기관 치료 역량 강화
국비 812억 등 지역에 1605억 투입
최첨단 암 치료 장비로 꼽히는 양성자 치료기가 경북 칠곡에 도입된다. 수도권 일부 대형병원에만 있는 장비가 칠곡경북대병원에 들어서면서 지역에서 서울로 가지 않고도 고난도 암 치료를 받을 수 있는 기반이 마련될 전망이다.
보건복지부는 국립대병원 등 권역책임의료기관의 중환자·중증질환 치료 역량을 강화하기 위해 국비 812억원을 지원한다고 4일 밝혔다. 복지부는 지난해부터 권역책임의료기관의 시설·장비 확충을 지원하고 있으며 올해는 지역에 집중하기로 했다.
이번 사업에는 국비 812억원에 지방비 812억원, 병원 자부담 406억원을 매칭해 총 2030억원이 투입된다. 이 가운데 ‘수술·치료 역량 강화’와 ‘중환자 진료’ 분야에 1670억원이 배정되며, 서울대병원 몫 65억원을 제외한 1605억원이 모두 지역 병원에 투입된다.
칠곡경북대병원에 도입되는 양성자 치료는 엑스레이 기반 방사선 치료와 달리 양성자 입자를 이용해 암세포를 정밀하게 파괴하는 첨단 방사선 치료 기술이다. 기존 방사선 치료보다 정상 조직 손상을 줄여 부작용을 낮추고 치료 효과를 높일 수 있는 것으로 알려졌다. 현재 국내에서 양성자 치료기를 운영하는 병원은 경기 고양 국립암센터와 삼성서울병원 두 곳이다.
이 밖에 제주대병원에는 고위험 산모 집중치료실이 확충되고, 충북대병원에는 소아응급의료센터와 소아중환자실이 들어선다. 전남대병원에는 로봇수술기가 도입되며, 충남대병원에는 수술 중 환자 상태를 실시간 확인할 수 있는 혼합형(하이브리드) 수술 시스템이 구축된다.
정부는 이를 기반으로 지역·필수·공공의료 강화를 위해 지역 국립대병원을 거점병원으로 육성하는 정책을 본격화할 방침이다.
김영선 기자 ys8584@kmib.co.kr
