LG, 국내 첫 AI 대학원 개원… 구광모 회장 “기술보다 사람”
신입생에게 노트북·편지 선물 “실패는 혁신 향한 정직한 과정”
국내 최초로 교육부 인가를 받은 LG그룹의 사내 AI 대학원이 4일 공식 출범했다. 구광모(사진) 회장은 입학생들에게 신형 노트북을 선물하고 축하 편지를 통해 ‘사람 중심’ 인공지능(AI) 기술의 가치를 강조했다.
LG는 서울 마곡 K스퀘어에서 LG AI대학원 개원식을 열었다. 1기 신입생은 코딩 테스트와 AI 모델링 평가, 심층 면접 등을 거쳐 석사 과정 11명, 박사 과정 6명 등 핵심 계열사 인재 총 17명이 선발됐다. LG전자 8명, LG에너지솔루션 3명, LG이노텍 2명, LG디스플레이 2명, LG화학 2명으로 구성됐다. 이들은 산업 현장에서 축적한 경험과 지식에 AI 기술을 결합한 연구를 진행하게 된다.
구 회장은 학생들에게 LG의 AI 모델인 엑사원이 탑재된 신형 노트북과 축하 편지를 선물했다. 구 회장은 편지에서 “대한민국 최초의 정부 인가 LG AI대학원 1기 석·박사 과정이라는 영광스럽고도 뜻깊은 길에 첫발을 내디딘 여러분께 진심으로 축하와 격려의 인사를 전한다”고 말했다. 이어 “기술은 그 자체가 목적이 아닌 ‘사람들의 미소’를 설계하는 따뜻한 도구여야 하며, 이는 결국 ‘사람’을 향해야 한다”고 강조했다.
구 회장은 “실패는 해답을 찾아가고 있다는 증거이자, 혁신으로 향하는 가장 정직한 과정”이라며 “실패에 굴하지 않고 상상력을 마음껏 펼칠 수 있도록, 또 여기서 만들어질 기술이 세상과 만날 수 있도록 가장 든든한 조력자가 되겠다”고 격려했다.
LG AI대학원의 석사 과정은 1년, 박사 과정은 3년 이상으로 학비 전액을 회사가 지원한다. 박사 과정은 SCI(E)급 논문 게재가 졸업의 필수 요건이며, 졸업생은 인공지능학 학위를 받게 된다. 교육과정은 산업 현장에 변화를 불러오고 실질적인 가치를 만들 수 있는 ‘실전형 코스’로 설계됐다.
초대 LG AI대학원장을 맡은 이홍락 LG AI연구원 공동원장은 “학생들이 학문적 기여를 넘어 산업 현장의 실제 난제들을 직접 해결하며 미래 혁신을 이끄는 AI 리더가 될 수 있도록 최고 수준의 교육을 제공할 것”이라고 밝혔다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사