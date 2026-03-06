현대적으로 재해석한 그림동화

[책과 길]



마나의 편지

나이 글·그림

창비, 108쪽, 1만6800원



고래섬에서 홀로 평화로운 일상을 보내던 할머니 마나는 어느 날, 먹으려고 집어 든 복숭아들이 덜덜 떠는 모습을 본다. ‘먹숭아’ ‘깨숭아’ ‘울숭아’ 등의 이름을 지어주자 놀라운 일이 벌어진다. 어린이의 모습으로 재탄생한 것이다. 그렇게 마나 할머니가 성격이 다른 ‘숭아’들과 함께 사계절을 보내며 성장하는 과정을 따뜻한 편지 형식에 담았다.



‘백설 공주’나 ‘신데렐라’ 같은 옛이야기를 현대적으로 재해석한 점이 돋보인다. ‘마나와 일곱 숭아’의 구성은 ‘백설 공주와 일곱 난쟁이’를 떠올리게 하지만, 마나는 수동적인 보호 대상이 아닌 공동체의 리더로 그려지며 연대와 돌봄의 가치를 새롭게 조명한다. 제3회 창비그림책상에서 488편의 쟁쟁한 응모작을 뚫고 대상으로 선정된 작품이다. “어떤 이야기들이 펼쳐질지 궁금하게 만드는 탄력 있는 서사와 따라 그리고 싶은 친근한 캐릭터의 매력이 돋보이는 작품”이라는 평을 들었다.



맹경환 선임기자



GoodNews paper ⓒ 고래섬에서 홀로 평화로운 일상을 보내던 할머니 마나는 어느 날, 먹으려고 집어 든 복숭아들이 덜덜 떠는 모습을 본다. ‘먹숭아’ ‘깨숭아’ ‘울숭아’ 등의 이름을 지어주자 놀라운 일이 벌어진다. 어린이의 모습으로 재탄생한 것이다. 그렇게 마나 할머니가 성격이 다른 ‘숭아’들과 함께 사계절을 보내며 성장하는 과정을 따뜻한 편지 형식에 담았다.‘백설 공주’나 ‘신데렐라’ 같은 옛이야기를 현대적으로 재해석한 점이 돋보인다. ‘마나와 일곱 숭아’의 구성은 ‘백설 공주와 일곱 난쟁이’를 떠올리게 하지만, 마나는 수동적인 보호 대상이 아닌 공동체의 리더로 그려지며 연대와 돌봄의 가치를 새롭게 조명한다. 제3회 창비그림책상에서 488편의 쟁쟁한 응모작을 뚫고 대상으로 선정된 작품이다. “어떤 이야기들이 펼쳐질지 궁금하게 만드는 탄력 있는 서사와 따라 그리고 싶은 친근한 캐릭터의 매력이 돋보이는 작품”이라는 평을 들었다.맹경환 선임기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지