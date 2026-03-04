트럼프 ‘이란 후계’ 구상 차질… “마음에 둔 인물 다 죽었다”

하메네이 차남 후계자 선출 보도

이란 내 美 선호 인물 안 보여

왕세자 팔레비는 지지세력 없어

WSJ “美, 후계자 찾지 못한 상태”

이란 수도 테헤란 중심부에서 3일(현지시간) 공습으로 일어난 검은 연기가 하늘로 치솟고 있다. 아래쪽 사진은 같은 날 이라크 나자프에서 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자의 사망을 추모하는 인파가 행진하는 모습. AFP, 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 이란 후계와 관련해 아야톨라 알리 하메네이만큼 나쁜 지도자가 등장할 수 있다고 우려한 지 몇 시간 만에 그의 차남 모즈타바 하메네이가 후계자로 선출됐다는 보도가 나왔다. 강경파로 분류되는 아들이 아버지의 뒤를 이을 경우 트럼프의 ‘포스트 하메네이’ 구상 역시 경로를 벗어날 가능성이 크다.



트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 프리드리히 메르츠 독일 총리와의 정상회담 후 이란 후계 구도와 관련해 미국이 마음에 두고 있던 이들이 죽었다고 밝혔다. 그는 “다른 집단이 있지만 보도에 따르면 그들도 죽었을 수 있다. 머지않아 우리가 아는 사람이 아무도 없을 것”이라고 말했다. 이는 트럼프가 지난 1일 뉴욕타임스(NYT)와의 인터뷰에서 “아주 훌륭한 세 가지 선택지가 있다”고 밝힌 것과 온도 차가 큰 발언이다.



실제로 미군 공습으로 알리 샴카니 최고지도자 군사고문, 모하마드 파크푸르 이슬람혁명수비대(IRGC) 총사령관 등 수십명이 폭사했다. 트럼프는 그간 선호 인물을 구체적으로 언급하지 않아 사망자 중 트럼프의 ‘대안’이 있는지는 불분명하다. 다만 미국이 선호하는 인물이 현 이란 지도부에 보이지 않는다는 점은 명확해 보인다. 이날 회담에 참석한 메르츠 총리 보좌진은 NYT에 “제가 현재 알고 이해하는 바로는 미국 정부는 이 나라(이란)의 미래 민간 지도부에 대해 명확히 수립된 전략을 가지고 있지 않다”고 말했다.



트럼프는 미국에 망명 중인 이란의 마지막 왕세자 레자 팔레비가 대안이 되긴 어렵다는 속내도 내비쳤다. 그는 “내 생각엔 (이란) 내부 인사 중 누군가가 더 적합할 것 같다”며 “현재 이란에 있고, 인기 있는 사람이 있다면 말이다”고 말했다. 그러면서 “우리에겐 더 온건한 인사들도 있다”고 덧붙였지만 구체적으로 거명하진 않았다. 팔레비는 지난 1월 이란 내 반정부 시위 등의 상황에서 부각됐지만 이란 내 지지세력이 없다는 평가를 받는다.



이란 내부 야권의 구심점도 뚜렷하지 않다. 이란은 1979년 이슬람혁명 이후 이슬람 정교일치 체제가 공고히 유지된 신정국가다. 하메네이는 사라졌지만 성직자, 혁명수비대 등 기득권이 여전히 강력해 미국의 도움을 받는다 해도 정권을 뒤집을 정도의 세력이 내부에서 나타나긴 어렵다. 하메네이 사후 이를 반기는 시민들의 모습이 일부 포착됐으나 대규모 반정부 시위도 없었다.



CNN은 이날 “베네수엘라와 달리 이란에는 미 행정부와 협력할 의사가 있는 자동적인 부지도부가 존재하지 않는다”며 “오히려 하메네이의 사망은 미국과 이스라엘의 통제 범위를 벗어난 내부 논의 과정을 촉발했다”고 전했다. 월스트리트저널도 “미국과 이스라엘의 공습으로 하메네이가 사망한 지 사흘이 지났지만 미국 당국은 테헤란에서 누가 권력을 장악할지 여전히 불확실하며 협력할 만한 후계자를 찾지 못한 상태”라고 전했다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



