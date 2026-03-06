감정을 솔직하게 드러내는 용기

[책과 길]



싫으니까 싫어

나카가와 히로타카 글·구도 노리코 그림, 윤수정 옮김

책읽는곰, 40쪽, 1만5000원



일본 그림책 대상에 빛나는 나카가와 히로타카와 ‘우당탕탕 야옹이’ 시리즈로 전 세계적인 사랑을 받는 구도 노리코가 만났다. 우리가 무의식적으로 억눌러온 ‘부정적 감정’을 전면에 내세우면서 그 속에 담긴 존재의 본질을 유쾌하게 풀어냈다.



책 속에는 엉뚱하면서도 고개가 끄덕여지는 ‘싫어’가 가득하다. 아이스크림은 더운 게 싫다. 금방 녹아버리니까. 아이스크림은 추운 것도 싫다. 아무도 먹고 싶어 않으니까. 아이스크림의 불평은 얼핏 모순처럼 보이지만 사실 자신의 존재 가치를 지키려는 솔직한 몸부림이다.



피망이 싫은 채소 가게 아저씨나 돈가스를 싫어하는 정육점 아저씨처럼 어른들도 완벽하지 않다는 고백은 아이들에게 해방감을 선사한다. 쏟아지는 불평 뒤에 숨겨진 반전 있는 그림체는 글과 절묘하게 어우러지며, 자신의 감정을 솔직하게 드러내는 용기가 얼마나 중요한지 일깨워준다.



맹경환 선임기자



