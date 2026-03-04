충남대, ‘인공지능 허브대학’ 선포… “AI 대전환 이끈다”
대학·플랫폼 결합, 국방AX 선도
중부권AX 혁신 허브 전략 모색
충남대(CNU)가 대전의 특화산업인 국방 분야의 인공지능 전환(AX), 중부권 ‘AX 혁신 허브’ 역할을 수행하기 위한 본격적인 행보에 나섰다.
충남대 인공지능혁신위원회는 4일 대학 내 융합교육혁신센터에서 ‘2026 CNU 인공지능 혁신 심포지엄’을 열었다. ‘지역과 함께하는 모두의 AI : 교육, 연구, 산업, 정책의 연결’ ‘국방 AX 전략적 접근 : 컨소시엄 구축과 연계 방안’ ‘바이오 분야의 AX : AI 신약개발 혁신에서 그린 혁명까지’ 등을 주제로 기조강연과 주제 발표, 패널 토론 등이 진행됐다.
충남대는 항공우주·국방·로봇(ADR) 분야의 성공적인 AX를 위해 글로벌 소프트웨어 기업인 ‘어플라이드 인튜이션’과 AI 협력 관련 업무협약을 체결하기로 했다. 양 기관은 앞으로 ADR 핵심기술 공동 연구, AI·지능형 소프트웨어·거대언어모델(LLM), 자율운항·항공우주·자율주행·로봇 분야 기술 협력 등을 추진한다.
충남대는 AI 교육 및 ADR 핵심기술 연구, 디지털 기반 연구개발 등을 담당한다. 어플라이드 인튜이션은 자율·AI 시뮬레이터 및 검증 소프트웨어 제공, 기술 실증, 프로젝트 운영 등을 맡는다.
장호종 충남대 AI융합교육연구소장은 국방·항공우주 분야의 AI 전환을 선도하겠다는 각오를 밝혔다. 국방 AX 컨소시엄 및 글로벌 기술기업과의 연계를 설계한 장 소장은 ‘국방 AX의 전략적 접근’ 세션에서 국방 AX 컨소시엄 구축 방안을 제시했다.
장 소장은 “ADR 분야는 AI 기술의 전략적 응용이 중요한 영역이다. 대학의 연구 역량과 글로벌 플랫폼 기술이 결합될 때 실질적 산업 전환이 가능하다”며 “충남대가 국방·항공우주·로봇 분야 AI 전환을 선도하는 거점이 되도록 체계적인 협력 모델을 구축하겠다”고 강조했다.
충남대를 중부권의 AI 허브로 만들기 위한 ‘CNU AX 지역혁신 허브’ 비전 선포식도 진행됐다. 충남대는 비전을 통해 세계적인 수준의 AI 인재 양성, 산업과 지역을 혁신하는 실용적 AI 기술 창출, 대한민국 AX 대전환을 선도하겠다고 선언했다.
김정겸 충남대 총장은 “충남대는 대전·세종·충청을 잇는 중부권 AI 혁신의 거점대학이다. 인공지능 기술과 인간 중심 가치를 결합해 AI 3대 강국 실현에 기여할 것”이라며 “AI융합교육연구소를 중심으로 글로벌 협력을 확장해 충남대를 AI·ADR 분야의 국제적 허브로 발전시키겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
