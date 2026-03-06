몽골 전통에 이슬람 권위 접목한 혁신가 티무르

[책과 길]

칭기스 칸에서 티무르까지

피터 잭슨 지음, 최하늘 옮김

책과함께, 992쪽, 5만8000원



14세기 유라시아는 원나라의 쇠퇴, 이란·이라크 지역 일칸국의 멸망, 그리고 흑사병이라는 대재앙으로 인해 ‘몽골의 평화’가 무너진 거대한 혼란기였다. 몽골 제국사 연구의 권위자인 저자는 권력의 진공 상태를 파고든 평민 출신 정복자 티무르에 주목한다. 특히 티무르를 단순히 잔혹한 파괴자가 아닌 몽골의 전통과 이슬람적 권위를 ‘합성’해 무너진 몽골 질서의 부활을 시도한 입체적인 통치자로 복원해낸다. 13세기 칭기스칸이 세운 몽골 제국의 세계 질서가 14세기 대격변을 거쳐 15세기 티무르에 의해 어떻게 계승되고 재건됐는지가 역동적으로 펼쳐진다.



티무르는 스스로 ‘칸’이 될 수 없는 혈통적 한계를 ‘구레겐(부마)’이라는 칭호를 얻으며 극복했고 이슬람 신앙 체계도 적극 활용했다. 저자는 방대한 사료 비판을 통해 티무르가 어떻게 몽골의 관습법인 ‘야사’와 이슬람 군주권을 융합하며 독특한 제국을 건설했는지 추적한다. 티무르가 칭기스칸 이후의 단순한 후계자가 아니라 시대적 변곡점에서 새로운 유라시아 질서를 설계한 혁신적인 기획자로 재평가하는 지적 여정이다.



맹경환 선임기자



