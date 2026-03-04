전남·광주 행정통합 준비 본격화… 20조원 활용 논의
자치법규 정비, 행정 단일화 작업
공무원 40명 범정부지원단 가동
통합법처리 불투명 TK는 발동동
전남광주특별시 출범을 앞두고 전남·광주 행정통합 준비 작업이 속도를 내고 있다. 지역 정치권에서는 정부가 약속한 20조원 활용 방안에 대한 구체적인 논의가 진행되고 있다.
광주시와 전남도는 최근 전남광주특별시 설치를 위한 특별법이 국회에서 통과됨에 따라 행정통합 실무추진협의체를 중심으로 자치법규 정비와 행정시스템 단일화 등 작업에 착수한다고 4일 밝혔다.
양 시·도는 행정통합 실무추진협의체를 확대 개편해 중앙정부 권한 이양에 따른 실무 인수와 제도 정비, 2차 공공기관 이전 대비 작업 등에 나설 예정이다. 정부가 행정통합 지역에 약속한 4년간 최대 20조원 규모의 재정 지원도 어떻게 활용할지 협의체 중심으로 논의가 이뤄질 전망이다.
협의체는 또 오는 7월 전남광주특별시의 원활한 출범을 위해 행정통합 전담 정부 기구인 ‘범정부지방행정체제개편지원단’(지원단)과 협의를 이어갈 방침이다. 강기정 광주시장은 이날 기자회견에서 “특별법 통과와 함께 20조원 규모의 재정지원, 394개 특례와 권한이 마련되면서 대기업들도 우리 시에 적극적인 관심을 보이고 있다”며 “통합의 기회를 잡았듯 대기업 유치의 기회도 꼭 잡겠다”고 밝혔다.
전남광주특별시장 후보군인 민형배 국회의원도 정진욱 의원과 함께 ‘전남광주특별시 20조 시민기획 경청투어’를 열고 20조원을 어떻게 지역 성장동력으로 활용할지를 놓고 시민 의견 수렴에 나섰다. 민 의원은 전남·광주 곳곳을 돌며 20조원 활용 방안에 대한 지역별 의견 수렴에 나설 예정이다.
행정안전부도 분주하다. 행안부는 지원단을 중심으로 행정통합 지원 업무에 집중하고 있다. 지원단은 행안부와 기획예산처, 국토교통부, 기후에너지환경부, 교육부 등의 공무원 40여명으로 꾸려졌다. 지원단은 지난 1월 출범했으며 통합특별시가 안정적으로 운영될 때까지 각종 지원 업무를 이어갈 예정이다.
통합 특별법 통과가 불투명한 대구·경북에서는 통합 필요성을 띄우는 목소리가 한층 커졌다. 경북도는 ‘경북 북부권 발전 비전’을 제시하는 등 대구·경북 통합 특별법 통과 당위성을 강조했다. 도는 특별법이 통과되면 통합특별시 북부권이 도청 신도시를 중심으로 행정복합발전지역이자 북부권 전략산업 거점으로 발전할 것이라고 내다봤다. 도 관계자는 “여러 상황으로 통합특별법이 국회를 통과하지 못하는 안타까운 상황”이라고 말했다.
김정기 대구시장 권한대행은 간부회의에서 대구·경북 행정통합 필요성을 설명하며 지역사회가 함께 나서야 한다고 밝혔다. 김 권한대행은 “대구는 1인당 지역내총생산(GRDP)이 33년째 최하위, 경북은 인구소멸위험지역 순위 전국 2위로 갈등 비용이 생기더라도 지금은 무엇이라도 혁신하고 발버둥을 쳐야 발전한다”고 말했다.
충청권에선 통합의 실익을 따지는 지적이 이어졌다. 김태흠 충남지사는 도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 “2월 임시국회가 끝나면서 대전·충남 행정통합이 사실상 어려워지고 대구·경북도 제외됐다”며 “그동안 대구·경북도 하는데 대전·충남만 빠지면 좋은 기회를 놓친다고 압박했지만 애초에 광주·전남만 통과시켜줄 심산이었다”고 주장했다. 이어 “시간에 쫓긴 졸속 통합은 안 된다. 통합 속도가 늦어지더라도 우리가 요구하는 재정과 권한 이양이 포함된 통합법안을 만들어 시행해야 한다”고 강조했다.
광주·대구=이은창 최일영 기자 eun5261@kmib.co.kr
