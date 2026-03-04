폭행·성폭력 222명 4년간 버젓이 체육 지도자 활동
감사원, 대한체육회 감사 발표
폭행·성폭력 등 범죄로 체육지도자 자격증이 취소된 222명이 4년간 학교 등 체육 현장에서 활동을 이어온 것으로 파악됐다. 학교폭력 가해 이력이 있는 선수 152명도 각종 대회에 참가한 것으로 드러났다.
감사원은 4일 발표한 대한체육회 운영 및 관리·감독 실태 주요 감사 결과에서 2020년 8월~2024년 12월 범죄로 체육지도자 자격증이 취소된 222명이 지도자로 활동했다고 밝혔다. 학교폭력 가해 선수의 대회 참가 제한 조치도 미흡했다. 체육회는 2021년 11월부터 학교폭력 가해 학생의 대회 참가를 제한하는 제도를 운용했지만 학교폭력 자료 확인 없이 선수 서약서에만 의존했다. 그 결과 2022년 8월~2024년 12월 29개 종목단체에서 152명의 학교폭력 가해 이력 선수가 별다른 제한 없이 각종 대회에 참가했다. 감사원은 “지도자의 폭행·성폭력 등 비위행위 및 학교폭력으로부터 선수 인권을 보호하고 체육계를 자정하려는 노력의 실효성을 저해했다”고 지적했다.
국가대표 지도자 선발절차가 불공정하게 진행된 정황도 포착됐다. 감사 결과 2022~2024년 29개 종목 단체에서 국가대표 지도자 선발방식 결정과 후보자 평가를 담당하는 이사·경기력향상위원회 위원 70명이 해당 직을 유지한 채 국가대표 지도자에 지원해 선발됐다. 지도자 선발 절차의 공정성을 저해할 우려가 있는데도 체육회가 이를 방치했다고 감사원은 지적했다. 또 체육회는 농구협회와 철인3종협회가 자격 조건을 갖추지 못한 사람을 국가대표 지도자로 선발해 승인을 요청했는데도 이를 제대로 검토하지 않고 그대로 승인했다.
이기흥 전 체육회장의 독단적 운영과 의사 결정에 대해서도 감사가 이뤄졌다. 이 전 회장은 2021년 1월 제41대 회장으로 재선한 당시 회원단체 추천 없이 자신 또는 선거캠프 관계자 추천으로 이사 후보명단을 작성하도록 체육회 직원에게 지시한 것으로 조사됐다. 그는 또 이사 후보 중 올림픽종목 단체 소속이 38%(47명 중 18명)로 절반에 미달해 정관에 어긋나는데도 선임을 강행했다.
최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr
