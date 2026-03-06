[시가 있는 휴일] 외로움에 반대하여
너나없이 요즘은 외롭다 하고
힘들다 하고 쉬고 싶다 하고
한 줌의 위로가 필요하다고 한다
언제부터 식당에 일인용 식탁이 나왔고
언제부터 먹방이 유행이고
언제부터 우리가 손하트를 날리기 시작했고
언제부터 우리가 깃발 들고
길거리에 쏟아져나와 두 편으로 갈라져
울부짖으며 아우성치며 데모했던가
모두가 외로움 때문이다
고달픔 때문이다
그러기에 쉬는 날 집에 혼자
낮잠 자는 시간이 가장 행복한 시간이라
말하는 거다
요는 외로움이다
여럿이 있어도 외롭고
혼자 있어도 외로운 외로움
외로움은 외로움으로 맞서는 수밖엔 없다
외로움에 맞서는 마음의 근력
이기자 이기자 외로움을 이기고
나를 이기자
그러나 너를 이기려고는 하지 말자
너도 나처럼 외롭게 힘들테니까
-나태주 시집 ‘돌아보니 그곳이 천국이었네’에서
