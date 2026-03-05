시사 전체기사

LG전자, 농어촌 찾아가는 가전 서비스 확대

입력:2026-03-05 00:26
전남 함평읍서 순회서비스 진행
지자체와 협업, 지역 밀착형으로


LG전자가 올해 농어촌 지역을 대상으로 한 가전제품 순회 서비스를 확대해 운영한다. 전문 서비스 매니저가 직접 방문해 가전제품 사전 점검에서부터 소모품 교체, 안전사고 예방 교육 등을 진행하는 서비스다. LG전자는 거리 문제 등으로 서비스 센터를 방문하기 어려운 고객들의 불편을 해소하기 위해 2024년 이 서비스를 마련했다.

전남 함평군 함평읍이 올해 첫 방문지였다. LG전자 서비스 매니저가 지난 3일 옥천마을회관 인근에 거점을 마련하고 세탁기와 냉장고, TV 등을 무상으로 점검하는 한편 겨울철 사용하지 않았던 에어컨 필터를 청소했다. 화재 원인으로 자주 지목되는 낡은 멀티탭 교체 서비스도 했다. LG전자는 최근 함평군청과 ‘농어촌 지역 가전제품 순회 서비스 사업’ 운영을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 기존에 자체적으로 진행해온 서비스를 지자체와 협업하는 지역 밀착형 서비스 모델로 업그레이드한 것이다.

LG전자는 올해 상반기 함평군 관내 33개 마을에서 순회 서비스 활동을 할 계획이다. 다른 지자체와의 협업도 검토 중이다. 지난해에도 도서 지역이 많은 전남 15개 마을을 돌며 1000건 이상의 순회 서비스를 실시했다.

정재웅 LG전자 고객가치혁신부문장(전무)는 4일 “앞으로 도움이 필요한 곳을 먼저 찾아가 불편을 해소해 주고 제품을 더욱 폭넓게 활용할 수 있도록 돕는 활동을 보다 확대할 것”이라고 말했다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

