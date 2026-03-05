“전기굴착기 성능 체험하세요”… HD건설기계, 美서 조종 경연
콘엑스포… 매일 상금 1000달러
북미시장 브랜드 인지도 제고
HD건설기계가 북미 최대 건설기계 전시회에서 전기 굴착기 조종 경연을 개최한다. 체험형 이벤트로 관람객들이 장비 성능을 직접 경험하게 함으로써 브랜드 인지도를 높이겠다는 전략이다.
HD건설기계는 3일(현지시간)부터 7일까지 미국 라스베이거스에서 열리는 ‘콘엑스포(CONEXPO) 2026’에서 ‘오퍼레이터 챌린지(Operator Challenge)’를 진행한다고 4일 밝혔다. 현대 브랜드 부스에서 열리는 이번 행사는 일일 최고 득점자에게 매일 1000달러(약 145만원)의 상금을 지급한다.
참가자들은 미니 전기 굴착기 ‘HX19E’를 조종해 3개의 공을 정해진 홀에 빠르게 넣는 방식으로 운전 실력을 겨룬다. 건설기계 분야 인플루언서들의 시범 경기도 진행되며 참가자에게는 추첨을 통해 다양한 기념품을 제공한다.
HX19E는 동급 최대 수준인 40킬로와트시(㎾h) 배터리를 탑재해 최대 10시간 이상 운용할 수 있다. 소음과 배기가스 배출이 없어 환경 규제가 강화되는 선진 시장에서 높은 수요가 예상된다.
HD건설기계는 콘엑스포에서 현대와 디벨론 부스를 각각 운영하며 23~40t급 차세대 신모델 9종을 북미 시장에 최초 공개한다. 휠로더 원격 조종 체험과 무인 자율화 솔루션 ‘리얼엑스(REAL-X)’ 시연 등도 있다. HD건설기계 관계자는 “차세대 신모델을 앞세워 북미 시장 공략에 속도를 낼 것”이라고 말했다.
