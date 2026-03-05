서울시민 10명 중 8명, AI 써봤다
60세 이상도 7명은 사용 경험 有
서울시민 10명 중 8명이 인공지능(AI) 서비스를 이용한 경험이 있는 것으로 나타났다. 60대 이상에서도 10명 중 7명이 AI를 사용해 본 것으로 조사됐다.
서울시는 4일 이 같은 내용의 ‘2025 서울서베이’ 분석 결과를 공개했다. 서울서베이는 시민들의 삶의 질과 가치관, 인식 변화를 점검하는 통계조사다. 시정 운영에 활용되며 2003년부터 매년 실시한다. 이번 조사는 지난해 8~9월 서울 거주 2만 가구와 시민 5000명, 외국인 2500명을 대상으로 방문면접, 인터넷 조사 등의 방식으로 진행됐다.
시민 86.3%는 AI 서비스를 사용한 경험이 있다고 답했다. AI 경험률을 연령대별로 보면 20대 이하 98.8%, 30대 97.0%, 40대 93.9%, 50대 86.0%, 60세 이상 68.7%였다. 주로 이용하는 AI 서비스는 ‘대화형 AI’(60.0%), ‘AI 번역기’(48.2%), ‘콘텐츠·상품 자동 추천 AI’(45.0%) 순이었다.
AI를 활용한 공공 서비스 필요성에 대한 조사에서는 10점 만점 기준으로 교통(7.56점) 분야가 가장 높게 나타났다. 이어 고립 예방(7.33점), 헬스케어(7.28점), 복지 연결(7.26점), 로봇 활용 돌봄(6.98점) 등이었다.
‘주 4.5일제’에 대한 시민 인식도 공개됐다. 주 4.5일제 도입 찬성률은 54.5%였다. 20∼40대, 대졸 이상, 화이트칼라 직군에서 상대적으로 찬성률이 높았다. 도입 기대 효과로는 ‘여가·취미 활동 시간 확대’(60.8%), ‘일과 삶의 균형 개선’(53.8%), ‘정신·육체적 건강 개선’(49.2%) 등이 꼽혔다.
