李 대통령 “한·필리핀, 새 혁명 향해 거대한 출항”
양국 조선·원전 등 MOU 7건 체결
수감 중인 ‘한국인 마약왕’ 인도 요청
이재명 대통령은 3박4일간 이어진 싱가포르·필리핀 순방 마지막 날 한국·필리핀 기업인들을 만나 “이 자리가 한국과 필리핀이 새로운 혁명을 시작하는 거대한 출항지가 되길 진심으로 기원한다”고 말했다. 양국 간에는 조선·원전 협력 강화를 포함한 7건의 양해각서(MOU)가 체결됐다.
이 대통령은 4일 필리핀 마닐라에서 열린 한·필리핀 비즈니스 포럼 축사에서 “머지않아 수비크 조선소에서 건조된 선박이 필리핀에서 생산된 제품을 다시 한번 세계 시장으로 실어 나르며 새로운 무역의 시대를 열어갈 것으로 확신한다”며 이같이 밝혔다.
수비크 조선소는 HD현대가 2024년부터 10년간 임차계약을 맺고 운영 중이다. 이 대통령은 “페르디난도 로무알데즈 마르코스 주니어 대통령은 지난해 9월 수비크 조선소 생산 선포식에 참석해 양국 협력에 강한 의지를 보여줬다”며 “이제 단순 제조를 넘어 인공지능(AI)을 접목한 제조 AI 분야에서도 힘을 합쳐 미래형 산업 협력 모델을 구축해 가야 한다”고 강조했다. 또 “필리핀은 2032년 상업용 원전 도입을 목표로 국가원자력안전법을 개정하고 태양광 등 재생에너지 확대에도 적극 나서고 있다”며 “세계적 수준인 한국 원전 기술과 청정에너지 공급 역량이 결합된다면 양국은 안정적·친환경적인 에너지 체계를 함께 구축해 갈 수 있다”고 말했다.
한국수력원자력과 수출입은행, 필리핀 발전회사 ‘메랄코’는 필리핀 신규 원전 도입 관련 사업·재무 모델 공동 개발에 협력키로 합의했다. HD현대중공업과 필리핀 기술교육 및 개발청은 현지 숙련 조선인력 양성 등 협력을 확대한다. 핵심광물·식품·웰니스·의료·교육 분야 MOU도 맺어졌다.
이 대통령은 동포 간담회에선 ‘동남아 한국인 마약왕’ 박모씨에 대한 임시 인도 및 ‘지익주씨 피살사건’ 해결을 마르코스 대통령에게 요청했다고 밝혔다. 박씨는 한국인 3명을 살해한 혐의로 필리핀에서 징역 60년형을 받아 수감 중이다. 지씨는 현지 경찰에 피살됐다. 마르코스 대통령은 적극 해결을 약속했다고 이 대통령은 전했다.
