밀려든 셀카 요청… 필리핀 K팝 행사장 달군 김혜경 여사
참가팀 전원에 한국행 깜짝 제안 “전부 훌륭한 팀… 관객들 감동적”
“이렇게 훌륭한 팀이 많은데 어떻게 딱 한 팀에게만 한국에 갈 기회를 주나요. 정말 말도 안 됩니다. 모두에게 기회를 주는 게 어떤가요.”
4일 필리핀 마닐라 메트로폴리탄 극장에서 열린 ‘모두의 K팝 축제’ 행사에 참석한 김혜경 여사의 깜짝 발언에 행사장이 발칵 뒤집혔다. 참가자들은 물론 약 1000석 규모 행사장을 가득 채운 현지 K팝 팬과 고등학생들도 뜨거운 환호를 보냈다.
이 행사는 한국문화원이 매년 여는 K팝 커버 댄스 경연대회로, 이날 왕중왕전 성격의 행사가 열려 총 4팀이 경쟁했다. 유명 K팝 댄서 리아킴이 심사위원을 맡았다. 이재명 대통령 싱가포르·필리핀 순방에 동행한 김 여사는 한국 문화에 열광하는 필리핀 청년들을 격려차 이 행사에 참석했다.
김 여사는 경연이 끝난 뒤 무대로 올라와 참가자들과 하이파이브를 했고, 우승팀이 발표되자 직접 시상했다. 우승팀에게는 한국 왕복 항공권 티켓과 한국의 유명 춤 레이블 ‘원 밀리언 스튜디오’ 교습권이 주어졌다. 김 여사는 시상식에서 “열정적인 참가자들도 감동적이었지만, 객석에 계신 여러분이 더욱더 감동적이었다”며 “너무 축하드린다”고 말했다. 그러면서 전원 한국 방문을 제안했다. 청와대 관계자는 “김 여사의 제안으로 한국문화원이 모든 참가팀에 한국 방문 기회를 제공할 것으로 보인다”고 말했다.
행사 시작 전부터 블랙핑크, 방탄소년단(BTS) 등의 노래를 따라부르며 춤추던 관객들은 무대에서 내려와 퇴장하는 김 여사에게 ‘셀카 요청’을 퍼부었다. 김 여사가 흔쾌히 응하자 멀리서 그 모습을 본 다른 팬들도 뛰어왔다. 김 여사가 손을 흔들며 웃자 객석에서는 환호가 터져 나왔다.
이날 행사에는 애니메이션 ‘케이팝 데몬헌터스’의 타갈로그어 보컬을 맡은 필리핀 가수 베니스와 음악 경연 TV 프로그램 ‘싱어게인4’ 준우승자 그윈 도라도가 축하공연을 했다. 김 여사는 전날 페르디난도 로무알데즈 마르코스 주니어 필리핀 대통령 부인 리자 마르코스 여사와 디저트를 함께하며 한식 세계화에 대한 의지도 피력했다.
마닐라=이동환 기자 huan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사