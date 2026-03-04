울산 석화업계, 미국·이란 전쟁에 24시간 비상체제
온산산단, 퍼펙트 스톰 한복판에
현대차 울산공장·조선업계 ‘불똥’
울산 온산국가산업단지가 중동발 ‘에너지 쇼크’ 직격탄을 맞고 있다. 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 위협으로 원유 수급 리스크가 커지면서 국제 유가와 원자재 가격이 동시에 치솟은 탓이다. 온산산단은 ‘퍼펙트 스톰’(복합 위기)의 한복판으로 내몰린 모습이다.
4일 정유 및 석유화학업계에 따르면 울산 미포와 온산산단 내 주요 기업들은 24시간 비상대책실을 가동하며 긴박하게 움직이고 있다. 가장 큰 문제는 눈덩이처럼 커진 ‘수익성 악화’다. 이날 브렌트유는 장중 배럴당 85.12달러를 돌파하며 1년여 만에 최고치를 기록했다. 원유 가격에 연동되는 나프타 가격 역시 t당 750달러 선을 넘어서며 기업의 목을 죄고 있다.
석유화학업계 관계자는 “원가는 뛰는데 글로벌 경기 위축으로 완제품 가격은 올릴 수 없는 진퇴양난의 상황”이라며 “전쟁이 장기화되면 일부 공정은 가동할수록 손해라 감산을 심각하게 고려하고 있다”고 말했다.
기업별로는 원유 수입 경로에 따라 희비가 엇갈리고 있다. 온산단지의 핵심인 에쓰오일은 대주주인 사우디 아람코 덕분에 최악의 원료 고갈 위기는 면한 상태다. 호르무즈 해협 대신 사우디아라비아 서부 홍해 연안의 얀부 항구를 통하는 ‘동서 송유관’을 활용해 우회 수급로를 확보했기 때문이다.
수급 안정과 별개로 수익성 방어에는 비상이 걸렸다. 에쓰오일 관계자는 “원료 도입 자체에는 큰 지장이 없겠지만 국제 유가 자체가 폭등한 데다 물류비가 2~3배 치솟으면서 수익성이 급격히 악화하고 있다”고 말했다.
에너지 쇼크의 파편은 울산의 다른 주력 산업으로도 튀고 있다. 현대자동차 울산공장은 중동행 수출 선박의 운항 중단과 물류비 상승으로 현지 판매 전략 수정이 불가피해졌다. 조선업계 역시 선박 건조에 필요한 후판 등 원자재 가격 상승과 글로벌 물동량 감소에 따른 신규 수주 위축을 우려하며 사태 장기화에 대비하고 있다.
울산지방중소벤처기업청은 지역 중소기업들의 피해를 최소화하기 위한 ‘애로 신고센터’를 긴급 가동하고 나섰다. 접수된 피해 사례에 대해서는 정책자금 융자, 수출 바우처 지원, 전문가 컨설팅 등 가용한 행정력을 총동원해 맞춤형 지원에 나설 방침이다.
울산상의 관계자는 “앞서 벌어졌던 이스라엘·하마스 전쟁과 비교하면 이번에는 유가 상승으로 인한 지역 기업의 피해가 더 클 수 있다”며 “에너지 수급 안정화와 물류로 확보를 위해 민·관·정이 ‘원팀’으로 대응해야 할 때”라고 강조했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
