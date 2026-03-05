SKT, 글로벌 3사와 맞손… AI데이터센터 동맹 구축, 차세대 모델 개발 추진
[MWC 2026]
SK텔레콤이 굴지의 글로벌 파트너들과 ‘AI 데이터센터(AI DC) 동맹’을 결성했다. 이를 통해 AI DC 구축 시간과 비용을 줄이고 운영 효율은 대폭 높이는 차세대 모델 개발을 추진한다.
SK텔레콤은 4일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열리고 있는 세계 최대 정보통신기술(ICT) 전시회 ‘모바일월드콩그레스(MWC) 2026’에서 글로벌 서버 제조사 ‘슈퍼마이크로’, AI DC MEP(기계·전기·배관) 분야 제조사 ‘슈나이더 일렉트릭’과 ‘프리팹 모듈러’ 방식의 통합 솔루션 확보를 위한 3자 업무협약(MOU)을 맺었다.
프리팹 모듈러 방식은 전력·냉각·IT 인프라를 모듈 단위로 사전 제작한 후 현장에서 조립하는 방식이다. 건물 완공 후 서버를 순차적으로 구축하는 기존 ‘SRC’(철골철근콘크리트 구조) 방식과 달리 AI 연산을 담당하는 서버와 전력·냉각 인프라를 하나의 모듈로 통합 제작함으로써 구축 속도와 비용 효율을 동시에 높일 수 있는 것이 특징이다.
슈퍼마이크로는 고성능 서버와 이를 효율적으로 묶는 그래픽처리장치(GPU) 클러스터를 구축한다. 슈나이더 일렉트릭은 인프라 설계 단계부터 운영 효율을 고려한 MEP 기반 AI DC 통합 모델을 제시한다.
SK텔레콤은 이날 컴퓨팅 자원 연결 분야 선도기업 ‘파네시아’와도 MOU를 체결해 CXL 기반 차세대 AI DC 구조 공동 개발을 제시했다. CXL은 중앙처리장치(CPU)·GPU·메모리간 데이터를 유기적으로 연결해 초고속·저지연 처리를 가능하게 하는 데이터 연결 표준을 뜻한다.
기존 AI DC는 CPU·GPU·메모리가 서버 단위로 고정된 구조다. 때문에 메모리가 부족해지면 필요하지 않은 GPU까지 늘려야 하는 비효율이 반복됐다. 양사는 CXL 기반 기술을 적용해 CPU·GPU·메모리를 유연하게 연결·조합할 수 있는 차세대 AI DC 구조를 만들어 올해 연말 공개할 계획이다.
정석근 SK텔레콤 AI CIC장은 “이번 협력은 연산 성능이 높아져도 데이터 이동·공급이 이를 따라가지 못하는 구조적 병목인 ‘메모리 월’을 완화해 AI DC 성능과 경제성을 끌어올릴 것”이라고 말했다.
바르셀로나=양윤선 기자
