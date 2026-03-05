‘데뷔 20주년’ 빅뱅, 글로벌 투어로 다시 뭉친다
YG 양현석 “멤버들과 공연 열기로”
베몬·트레저 컴백, 신인그룹 데뷔도
올해 창립 30주년을 맞은 YG엔터테인먼트가 굵직한 아티스트 라인업을 앞세운 활동 계획을 공개했다. 레전드 그룹 빅뱅(사진)의 글로벌 투어와 더불어 베이비몬스터·트레저의 컴백, 신인 그룹 데뷔까지 망라한 로드맵이다.
YG엔터테인먼트는 4일 공식 블로그를 통해 양현석 총괄 프로듀서가 올해 준비된 주요 프로젝트를 설명하는 영상을 공개했다.
올해 데뷔 20주년을 맞은 빅뱅은 앞서 활동 복귀를 예고하며 글로벌 팬들의 기대를 모은 바 있다. 양 총괄은 “빅뱅 멤버들과 공연 개최에 합의했다”며 “오랜 시간 함께해온 만큼 완벽하고 훌륭한 공연을 만들기 위해 YG 스태프 모두가 최선을 다하고 있다”고 밝혔다. K팝 역사를 함께 써온 그룹과 회사가 다시 한 번 ‘YG 패밀리십’을 확인하는 무대가 될 전망이다.
베이비몬스터는 올해 두 차례 앨범 발매와 월드투어로 활동을 이어간다. 5월 미니 앨범을 발표하고 가을에 두 번째 정규 앨범을 선보일 예정이다. 6월부터는 남미·유럽·오세아니아를 포함한 두 번째 월드투어에 나선다.
트레저는 6월 미니 앨범을 기점으로 활동 2막을 연다. 양 총괄은 “멤버들이 힙합을 하고 싶다고 제안했다”며 “지금까지 보여주지 않았던 멋지고 YG스러운 음악을 기대해도 좋다”고 말했다.
신인 그룹도 선보인다. 올가을을 목표로 새로운 보이그룹을 준비 중이며, 이밸리와 찬야에 이은 4인조 걸그룹 ‘넥스트 몬스터’(가칭)의 나머지 두 멤버도 조만간 공개할 예정이다.
양 총괄은 “1년 내내 기쁜 소식으로 찾아뵙겠다”며 “40주년, 50주년까지 초심을 잃지 않고 이 자리에서 열심히 음악을 만들겠다”고 말했다.
