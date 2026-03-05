갯벌·낙조·나비·황금박쥐, 전남 함평의 매력… 순백 미소 머금고 봄나들이 나온 ‘변산아씨’

전남 서남부에 위치한 함평은 자연의 아름다움과 전통의 정취가 살아 숨 쉬는 매력을 지닌 곳이다. 드넓은 갯벌과 서해의 아름다운 낙조, 그리고 나비와 국화 축제로 잘 알려진 고장이다. 최근 금값 급등으로 황금박쥐상까지 큰 인기를 끌고 있다.
20세기 초 명창 임방울이 불러 국민 유행가가 된 판소리 ‘호남가’의 장엄한 첫머리를 장식하는 노랫말이 ‘함평천지(咸平天地)’다. 드넓은 땅이 지평선까지 깔려 늘 풍년을 기약하던 넉넉한 모양새를 노래했다.
함평에는 월야평야·학교평야·엄다평야 등 평지가 발달해 있다. 이들 농경지에 용수를 공급하기 위한 저수지가 150여개 있다. 이 가운데 함평평야의 젖줄은 대동면 대동저수지다. 동일 행정구역 내에서는 같은 이름을 피하는 것이 일반적인데 특이하게 이곳에는 두 개의 대동저수지가 있다.
봄철 서쪽 대동저수지가 관심의 대상이다. 인근 야산에 아직 잘 알려지지 않은 변산바람꽃 군락지를 알음알음 찾는 발걸음이 늘고 있다. 변산바람꽃은 미나리아재빗과에 속하는 식물로, 국내에서 전국적으로 자생하지만 1993년 전북대 선병윤 교수가 변산반도에서 채집해 발표하면서 ‘변산’이 학명으로 채택됐다.
높이 10㎝ 정도의 아주 작은 꽃으로 ‘변산아씨’라는 애칭을 얻었다. 꽃잎으로 착각하게 만드는 하얀 꽃받침과 연녹색 꽃잎이 이색적이다. 꽃받침 안쪽 연한 자색의 수술과 섞인 깔때기 모양이 꽃잎이다. 혹독한 겨울을 이겨내고 피어나 “봄이 왔다”고 소리 없는 아우성을 지른다. 작은 바람에도 하늘거리는 모습은 숲속에서 무도회를 여는 아씨들을 닮았다. 화려하지는 않지만 순백의 미소 덕분에 마음이 정화되는 기분이다.
저수지 상류 쪽에는 ‘함평자연생태공원’이 자리한다. 난과 나비, 곤충, 우리 꽃 등이 어우러진 친환경 공간에 곤충생태관과 나비·곤충표본전시관 등 다양한 관람 시설이 마련돼 있다. 자연생태공원 입구에 조성된 양서파충류생태공원은 국내 최대 양서·파충류 전문 전시관으로 한국관, 사막관, 열대관, 체험관, 아나콘다관, 교육관으로 구분돼 있다.
함평의 공원으로는 ‘엑스포공원’을 빼놓을 수 없다. 2008년 나비곤충엑스포를 개최했던 공원으로 봄에는 함평 나비대축제가 개최되는 장소다. 약 30만평의 드넓은 공원에 다양한 즐길 거리가 마련돼 있다.
엑스포공원에서 요즘 방문객의 관심을 집중적으로 받는 것이 ‘황금박쥐상’이다. 금값 급등 덕분이다. 이 황금박쥐에 순금 162㎏(4만3200돈)이 들어갔다. 2008년 제작 당시 27억원이었는데 금값이 치솟으면서 430억원짜리 명물로 자리매김했다.
2019년 도둑들이 황금박쥐상을 훔치려고 철제 출입문을 절단하고 침입하려 한 사건도 있었다. 기존 전시관의 보안 등의 문제로 엑스포공원 내 ‘추억공작소’로 옮겨 전시하고 있다. 덕분에 축제 기간에만 보던 것을 언제나 만날 수 있게 됐다.
추억공작소는 1960~70년대 함평의 생활상을 그대로 옮겨 놓은 듯한 디오라마 전시관이다. 옛 함평국민학교, 함평극장, 은하다방 등 정겨운 옛 거리를 재현해 기성세대에게는 아련한 향수를, 젊은 세대에게는 이색적인 문화 체험을 제공하고 있다. 바로 옆에 나비곤충생태관이 있다.
쌀쌀한 계절 함평의 명물은 게르마늄 해수찜이다. 해수찜은 산성암맥과 삼못초 같은 각종 약초가 더해진 해수에 유황과 게르마늄이 함유된 돌을 달궈 넣은 탕에서 수건을 적셔 찜질해 ‘해수약찜’이라고 한다. 함평만을 끼고 있는 주포로에 있는 돌머리해수찜치유센터는 카페와 편의점, 사우나 등을 갖춘 힐링과 휴양 공간이다. 탕에 앉아 창을 통해 내려다보이는 돌머리해변의 탁 트인 경치를 감상할 수 있다.
돌머리해변은 1㎞에 이르는 은빛 백사장과 넓은 소나무 숲이 어우러져 천혜의 절경을 자랑한다. 특히 낙조가 ‘일품’이다. 갯벌탐방로도 있다. 바다를 향해 뻗은 길이 405m의 목재 탐방로에서 물이 빠지면 광활하게 펼쳐진 갯벌의 게, 조개 등을 관찰할 수 있다. 밤이면 LED 조명이 황홀한 빛으로 밤바다를 수놓는다.
여행메모
대동저수지 옆 천지사 인근 변산바람꽃 군락지…
내달 24일 나비대축제 개막
대동저수지 옆 천지사 인근 변산바람꽃 군락지…
내달 24일 나비대축제 개막
대동저수지와 함평자연생태공원은 서해안고속도로 함평나들목에서 빠지면 편하다. 변산바람꽃 군락지는 ‘천지사’에서 가깝다.
돌머리해수찜치유센터는 수질 정비를 통해 깨끗한 물에서 찜질할 수 있도록 철저한 관리를 하고 있다. 평일은 오전 9시부터 오후 5시까지, 주말과 공휴일은 오전 9시부터 오후 9시까지 운영한다. 이용료는 2인 기준 4만원. 1인 추가 때 1만5000원이다.
인근 한옥 민박이 즐비한 ‘주포한옥마을’에서 묵을 수 있다. 골목골목 돌담과 서해안 바닷가 풍경이 어우러져 고즈넉한 한옥의 정취를 느낄 수 있다. 모평마을에도 한옥을 체험할 수 있는 민박집이 여럿 있다.
함평천지전통시장은 끝자리 2일, 7일에 열린다. 이 시장은 과거 우시장으로 이름났었다. 덕분에 한우고기를 싼값에 먹을 수 있다. 육회비빔밥도 빼놓을 수 없다. 삶은 돼지비계가 함께 나오는 점이 이색적이다.
함평나비대축제가 4월 24일부터 5월 5일까지 엑스포공원에서 열린다. 축제를 앞두고 관광 환경 개선을 위해 정비 사업이 진행 중이다. ‘나비의 문’과 ‘황소의 문’ 게이트 교체 공사로 엑스포공원 입장은 주제영상관 출입구에서만 가능하다. 주차료·입장료 모두 무료다. 옛 ‘황금박쥐 생태전시관’은 폐쇄 중이다.
함평=글·사진 남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지