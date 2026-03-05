혹독한 추위 이겨낸 고매한 자태·그윽한 향기

‘매화의 고장’ 광양매화마을
전남 광양은 ‘매화의 고장’이다. 다압면 광양매화마을이 대표적이다. 이곳은 한평생 매화밭을 일구며 시를 써온 홍쌍리 명인의 손길과 2000여개 항아리가 살아 숨 쉬는 곳이다. 항아리 안에서는 매실 농축액이 무르익고 있다. 항아리 외에도 임권택 감독의 영화 ‘취화선’ 촬영지인 초가집 세트와 꽃동산의 정취를 돋우는 팔각정이 그림 같은 풍경을 펼쳐 놓는다. 만발한 희고 붉은 매화의 꽃물결에 숨이 멎을 듯하다. 마을 앞을 유장히 흐르는 섬진강과 어우러져 아름다운 풍경을 연출한다.
이 광경은 2019년 마이크로소프트의 포털 사이트 MSN 선정 ‘멋진 봄 풍경을 볼 수 있는 아시아 23곳’, 디지털 여행 플랫폼 아고다의 ‘꽃으로 가득한 국내외 봄꽃 여행지 6선’ 등에 선정됐다. 문화체육관광부와 한국관광공사가 선정하는 ‘2025~2026 한국관광 100선’에도 이름을 올렸다.
광양매화마을을 에두르고 있는 쫓비산(537m) 줄기를 따라 매화를 즐겨도 좋다. 쫓비산 이름에는 산의 형태가 ‘쪼삣’하다(뾰쪽하다)는 뜻에서 왔다는 설과 섬진강의 물빛이 ‘쪽빛’인 데서 유래했다는 설 두 가지가 있다. 쫓비산 전망대에 서면 매화마을은 물론 섬진강, 지리산 자락에 기댄 경남 하동까지 내다보인다.
광양매화마을 일원에서 오는 13~22일 제25회 광양매화축제가 열린다. 올해 축제는 ‘매화, 사계절 꺼지지 않는 빛 속에서 피어나다’를 주제로 ‘빛으로 수놓은 매화, 매화로 물든 봄’이라는 슬로건 아래 미디어아트·전통예술·다양한 체험 프로그램이 결합된 체류형 문화관광축제로 운영된다. 매화문화관에서는 광양 출신 민화 작가 효천 엄재권 화백 특별전이 열리며 이이남, 방우송, 구남콜렉티브 등 국내 대표 미디어아트 작가 8인의 작품 전시도 함께 진행된다.
‘천연기념물’ 4대 매화, 화엄사 홍매
구례군 마산면 화엄사의 300여년 된 홍매화는 강원도 강릉 오죽헌의 율곡매, 전남 순천 선암사의 선암매, 전남 장성 백양사의 고불매와 함께 4대 매화로 꼽힌다. 광양의 매화가 절정의 시기를 넘긴 뒤 붉은 꽃을 피운다. 다른 홍매화가 겹꽃인 것과 달리 홑꽃으로 꽃잎이 5장이다. 색깔이 검붉어서 흑매화로도 불린다. 건물 기와 등 무채색을 배경으로 휘감아 도는 듯한 줄기와 유연하게 늘어진 가지의 화려한 색감이 고혹적이다. 이른 아침 건너 산 위에서 햇빛이 내리쬐면 매화는 온통 꽃등불로 변한다.
‘화엄사 홍매화·들매화 사진 콘테스트’가 오는 29일까지 진행 중이다. ‘꽃피는 순간, 꿈이 피어난다’는 슬로건 아래 프로 전문가 부문과 휴대전화 카메라 부문으로 나뉘어 진행된다. 올해 촬영한 홍매화와 들매화 작품만 출품할 수 있다. 무허가 및 무보험 드론 촬영은 금지된다. 화엄사 누리집을 통해 1인당 2컷까지 접수할 수 있다. 심사 결과는 오는 4월 27일 오전 9시 화엄사 누리집을 통해 공지되며 총상금은 1000만원 규모다.
‘S자 라인’ 기찻길 옆 양산 순매원
경남 양산에서 봄을 소개하는 사진이나 책자에서 빠지지 않고 등장하는 단골 명소가 원동면 순매원이다. 이곳 매화는 유유히 흐르는 낙동강과 기찻길이 어우러지면서 빼어난 경치를 펼쳐 놓는다. 멀리 산등성이 아래 강을 따라 ‘S자 라인’의 철로에 열차가 들어서면 카메라 셔터 소리가 쉼 없이 울린다. 유홍준 국립중앙박물관장은 저서 ‘나의 문화유산답사기’에서 이 철길을 우리나라에서 가장 아름다운 길이라고 극찬했다.
순매원 매실나무는 약 800그루. 강변부터 산등성이까지 꽃대궐이 펼쳐진다. 순매원은 사유지여서 아무 때나 들어갈 수 없지만 매년 2월 말부터 3월 말까지 일반인에게 개방된다. 매화나무 사이 오솔길에 들어서면 백매화, 홍매화가 펼쳐 놓는 무릉의 화원이다.
올해 ‘양산원동매화축제’는 당초 일정보다 1주일 앞당겨 오는 7~8일 진행된다. 이번 축제에서는 7080 청춘음악다방, 베리베리포토존, 매실·미나리 시식회, 미나리를 활용한 푸드페스티벌 등이 진행된다.
수도권 매화 테마정원, 에버랜드
수도권에서는 삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드에서 매화를 만나볼 수 있다. 약 3만㎡ 규모의 하늘정원길은 2019년 오픈한 수도권 최초의 매화 테마정원이다.
하늘정원길은 상대적으로 늦게까지 매화를 즐길 수 있는 봄철 탐매 여행지다. 올해 이곳 매화는 3월 중순부터 개화를 시작해 4월 초 만개할 것으로 예상되며, 오는 20일 튤립축제 개막과 함께 일반에 오픈할 예정이다.
약 1㎞ 이어지는 관람로를 따라 만첩홍매, 율곡매, 용유매 등 13품종 700여 그루의 매화나무와 다양한 수목 등이 어우러져 있다. 천연기념물로 지정된 전남 구례 화엄사의 화엄매 등의 유전 형질을 이어받은 후계목 보존지를 조성해 문화적 가치가 높은 우수한 매화나무 등을 감상할 수 있다. 특히 에버랜드 최정상에 위치한 하늘정원길에서는 에버랜드 최고의 풍광을 한눈에 내려다볼 수 있다.
글·사진=남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
