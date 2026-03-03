시사 전체기사

[포토] “대미투자특별법 추진 재검토 촉구”

입력:2026-03-03 19:07
김준형(왼쪽) 조국혁신당 의원과 시민사회단체가 3일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 한·미 경제안보 합의 재협상과 대미투자특별법 추진 재검토를 촉구하고 있다. 연합뉴스

