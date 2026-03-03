시사 전체기사

[포토] 애국가 부르는 신입생

입력:2026-03-03 19:07
공유하기
글자 크기 조정

어린이들이 3일 서울 서초구 원촌초등학교 입학식에서 애국가를 부르고 있다. 올해 전국 초등학교 입학생은 29만8000여명으로 추산됐다. 이한형 기자

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
중동 엑소더스… 이란 교민 인접국 긴급 대피
코스피만 더 빠졌다… 시총 377조원 증발
“다음 생에도 내 딸로”…6명 살리고 별이 된 10대 소녀 [아살세]
국회, 尹 사진 철거하고 李대통령으로…“우 의장 결정”
1만 팔로워 기독교 인스타, 알고 보니 JMS?
‘여수 4개월 영아 살해’ 부모 신상 ‘탈탈’…아기 죽던 날 아빠는 ‘이곳’에
李대통령 분당 아파트 매수희망자 등장…“계약은 아직”
[단독] “총리실 움직여 경찰서장 목줄”… 이만희 ‘복심’ 이희자, 정치권 접촉 정황
국민일보 신문구독