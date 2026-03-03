시사 전체기사 [포토] 애국가 부르는 신입생 입력:2026-03-03 19:07 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 어린이들이 3일 서울 서초구 원촌초등학교 입학식에서 애국가를 부르고 있다. 올해 전국 초등학교 입학생은 29만8000여명으로 추산됐다. 이한형 기자 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “전세기 없나요” 공항 줄줄이 폐쇄 韓관광객들 발동동 2 최민희도 ‘재명이네 마을’ 강퇴… 발단은 ‘악수’ 장면 3 李대통령 지지 명계남, ‘차관급’ 이북5도 황해도지사 임명 4 李대통령 분당 아파트 매수희망자 등장…“계약은 아직” 5 ‘尹 훈장 거부’ 교장이 李대통령 훈장 받고 보인 반응 해당분야별 기사 더보기 1 급락장에 코스피 매도 사이드카 발동…한 달만 2 58억 챙겼는데 집행유예… ‘솜방망이’ 처벌이 증시 신뢰 갉아먹어 3 ‘와우멤버십’에 웃다 우는 쿠팡… 가입자 줄자 영업이익 급감 4 [단독] ‘이재명표 배드뱅크’ 빚 탕감 시작도 못 했는데… 이자만 챙겨 5 이란, 호르무즈 해협 봉쇄 선언… 장기화 땐 ‘유가·환율’ 쇼크 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 임대아파트 낙인에… 같은 동네인데 초등 입학생 수 ‘극과 극’ 2 [단독] “총리실 움직여 경찰서장 목줄”… 이만희 ‘복심’ 이희자, 정치권 접촉 정황 3 [단독] 0 vs 226… 서울 초교 입학생 수, 아파트에 갈렸다 4 ‘여수 4개월 영아 살해’ 부모 신상 ‘탈탈’…아기 죽던 날 아빠는 ‘이곳’에 5 조희대 “사법개혁 3법, 국민께 도움 되는지 심사숙고해야” 해당분야별 기사 더보기 1 “中, 이란에 친서방정권 수립돼도 관계 유지…투자는 오히려 확대” 2 “뇌에 칩 심어서…” 유튜버 한솔, 일론머스크 임상 참여 3 확전 치닫는 중동…美, 14개국 자국민에 즉시 대피령 4 [속보]트럼프 “이란에 美지상군 투입 필요없을 가능성 높다” 5 중동 탈출러시…부자들 전세기 띄우고 100만명은 발동동 해당분야별 기사 더보기 1 “연기 위해 태어난 아이”…김새론 유작 ‘우리는 매일매일’ 2 연기 본업 넘은 연출·제작 이어… 이번엔 무대 위 춤이다 3 ‘왕사남’ 900만 돌파…“‘왕의 남자’보다 빨라” 천만 초읽기 4 MLB 6명 전원 합류… 완전체 된 WBC 대표팀 5 역사유물과 K팝의 만남… 국중박에서 컴백 알린 블랙핑크 해당분야별 기사 더보기 1 약 먹어도 안 잡히는 혈압… 숨은 원인은 ‘망가진 콩팥’ 2 “수십만원어치 사고 골라 입는다”…불황 속 ‘쉬인깡’ 열풍 확산 3 15개월 전 폐업 펫숍, 뼈만 남은 채 발견된 강아지들 [개st하우스] 4 새 학년 새 학기 감염병 유행… 단순 감기로 오인 주의해야 5 [집중분석] 한국 발레계에서 홈스쿨링 학생의 증가 이유는? 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 중동 엑소더스… 이란 교민 인접국 긴급 대피 코스피만 더 빠졌다… 시총 377조원 증발 “다음 생에도 내 딸로”…6명 살리고 별이 된 10대 소녀 [아살세] 국회, 尹 사진 철거하고 李대통령으로…“우 의장 결정” 1만 팔로워 기독교 인스타, 알고 보니 JMS? ‘여수 4개월 영아 살해’ 부모 신상 ‘탈탈’…아기 죽던 날 아빠는 ‘이곳’에 李대통령 분당 아파트 매수희망자 등장…“계약은 아직” [단독] “총리실 움직여 경찰서장 목줄”… 이만희 ‘복심’ 이희자, 정치권 접촉 정황 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요